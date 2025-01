Inter, triangolo argentino di mercato: Correa, Dybala e… Icardi

Il valzer degli attaccanti a gennaio potrebbe coinvolgere anche la squadra di Inzaghi. In partenza restano siano il ‘Tucu’ che Arnautovic

La sessione invernale di calciomercato ha preso il via ufficialmente il 2 gennaio e terminerà, almeno nei cinque top campionati europei, il prossimo 3 febbraio. Dopo una prima settimana con pochi affari, adesso le trattative stanno entrando nel vivo.

Inizialmente si pensava che l’Inter sarebbe stata a guardare senza fare operazioni, soprattutto in entrata. In tal senso si sono espressi a più riprese sia il presidente Beppe Marotta che il direttore sportivo Piero Ausilio. Ma a parte i bluff del mestiere, le cose potrebbero cambiare per due motivi.

Da una parte, qualora si riuscissero a trovare degli acquirenti per almeno uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic (entrambi in scadenza di contratto a giugno, ndr), è probabile che i nerazzurri possano prendere un altro attaccante ed iscriversi al valzer delle punte che presto coinvolgerà diversi club in Europa.

Dall’altra parte, gli infortuni che hanno colpito in particolar modo il reparto arretrato di Simone Inzaghi, potrebbero spingere gli uomini mercato di Viale della Liberazione a provare a prendere un altro difensore centrale, magari in prestito oppure anticipando un affare in programma per la prossima estate.

Calciomercato Inter, l’infortunio di Icardi apre nuovi scenari con Dybala e Correa

Lo scorso novembre Mauro Icardi ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio che lo ha costretto ad operarsi e che lo terrà fuori dai campi di gioco per il resto della stagione. Normale quindi che il Galatasaray sia in cerca di un altro attaccante.

I giallorossi vogliono affrontare al meglio la seconda parte di stagione per provare a bissare il titolo di campioni di Turchia e per tentare di dare l’assalto all’Europa League. Ad oggi il peso dell’attacco della squadra di Okan Buruk poggia sulle spalle di Osimhen, in prestito dal Napoli. Al nigeriano si vorrebbe affiancare una punta con caratteristiche diverse, che inizialmente era stata individuata in Paulo Dybala.

Si era parlato persino di un accordo sulla base di uno stipendio da 10 milioni di euro per la Joya. Ma con il ritorno di Claudio Ranieri in panchina e le buone prestazioni dell’argentino, le cose sono cambiate ed è sempre più probabile la sua permanenza a Roma. Ecco che, secondo fonti turche, entra in gioco proprio Joaquin Correa, che potrebbe liberarsi a cifre molto contenute se non addirittura gratis. In alternativa, sempre dall’Inter, il Galatasaray valuta anche Arnautovic.