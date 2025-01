Scatta l’allarme Bisseck: Venezia-Inter, cosa filtra da Appiano

Le ultime sulle condizioni fisiche del difensore centrale tedesco dell’Inter in vista della disputa dell’incontro domenicale di campionato con il Venezia

L’Inter è uscita sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana con qualche rimpianto, per non aver chiuso a dovere la partita nonostante le buone occasioni avute. Sprechi a parte, i meriti sono stati soprattutto del Milan nell’aver ribaltato il risultato sfavorevole.

Nel complesso, non è stata certo una serata particolarmente positiva per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha dovuto perdere Hakan Calhanoglu per infortunio e questo episodio ha allungato, di fatto, la già folta lista di nomi che nell’arco di questa prima metà di stagione hanno dovuto sventolare bandiera bianca a causa di qualche acciacco fisico di troppo.

Quel che maggiormente preoccupa adesso l’Inter non è tanto la condizione del proprio centrocampista, in virtù del fatto che in organico ci sono ancora diverse opzioni da poter schierare nell’attesa del suo rientro, quanto piuttosto di un reparto arretrato davvero dilaniato dalle assenze.

Dopo i forfait di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, con quest’ultimo fortunatamente proiettato verso il rientro, si aggiungono anche quelli di Stefan de Vrij e Yann Bisseck.

Bisseck si ferma, è mistero sulle sue condizioni in vista di Venezia-Inter

Stando agli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Pinetina, il difensore centrale tedesco non ha preso parte all’allenamento collettivo tenutosi nella giornata odierna.

Al contrario, ha svolto esercizi individuali personalizzati con l’obiettivo di non gravare ulteriormente sulle sue energie residue. Visto che nell’ultimo mese e mezzo ha giocato senza sosta per sopperire all’assenza di Pavard.

In merito alla sua attuale condizione, tuttavia, non traspaiono ancora informazioni utili a delineare l’entità del problema muscolare accusato o tracciare un quadro del perché di tale decisione.

Certo è che si tratta di un piccolo squillo d’allarme sul quale l’intero staff cercherà di porre massima attenzione in vista della imminente sfida di campionato contro il Venezia, in programma la prossima domenica. La giornata di domani potrebbe essere decisiva per capire se Bisseck, così come de Vrij, potrà o meno esser convocato per la trasferta.