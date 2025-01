Da un Inzaghi all’altro, colpo Inter dal Pisa

Il club meneghino ha messo gli occhi su un giocatore finora tra i migliori della squadra toscana: Simone Inzaghi chiede ‘aiuto’ al fratello

La speranza è quella di non fare la fine della Reggina, la squadra che sotto la guida di Filippo Inzaghi, nella stagione 2022/23 partì lancia in resta nel campionato cadetto salvo poi crollare nel girone di ritorno, agguantando come ultima squadra i Playoff ma senza una concreta speranza di salire in Serie A.

Già, perché il cammino del Pisa di ‘Superpippo‘, grande sorpresa della cadetteria al pari di quella compagine calabrese, sembra lo stesso. Travolgente nel girone d’andata ma chiamata a confermare i progressi nell’impegnativo girone di ritorno. Per ora il margine sullo Spezia terzo (i liguri al momento sarebbero la testa di serie numero uno nei Playoff) è di 5 punti: un tesoretto che non va sperperato per sognare l’accesso diretto al piano di sopra, senza passare dalla sempre imprevedibile post-season.

Se i nerazzurri di Toscana si sono resi finora protagonisti di un cammino così esaltante lo devono anche alle prestazioni di un calciatore che è uno dei valori aggiunti della rosa. Uno che ha giocato il 96% dei minuti in stagione e che, con i suoi gol e assist, ha contribuito in modo spesso decisivo ai risultati positivi della squadra. E dire che, giocando da difensore centrale, nemmeno gli si chiederebbe una tale produttività in zona gol.

Proprio per questo però Simone Canestrelli, classe 2000 cresciuto nelle Giovanili dell’Empoli, ha stupito tutti. Attirando su di sé le attenzioni di Simone Inzaghi, che vorrebbe ‘scippare’ al fratello il suo leader difensivo.

Simone Inzaghi, pronto l’assalto al pupillo di Filippo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter avrebbe riaperto la caccia al giovane difensore da inserire in rosa. A tal proposito, Marotta potrebbe seguire le indicazioni del suo tecnico per sondare la pista Canestrelli. Del resto le ottime referenze sono pervenute a Simone dallo stesso fratello, che non rinuncia mai a schierare in campo il giocatore.

L’affare, sebbene a prima vista facilitato dal grande legame fraterno dei due ex attaccanti, non si presenta però di facile chiusura. Se il Pisa vuole davvero salire in A senza l’appendice dei Playoff, non può privarsi del suo leader. Anche se l’Inter mettesse sul piatto 6 milioni, ovvero la valutazione nominale del ragazzo.

Più percorribile, eventualmente, la strada di un acquisto che ricalchi la formula usata a suo tempo dalla Juve con Federico Gatti: a titolo definitivo a luglio, ma lasciando il calciatore nel suo attuale club fino a fine stagione. Questo però non aiuterebbe a risolvere i problemi difensivi che l’Inter sta lamentando nel qui-ed-ora proprio alla soglia della fase decisiva della stagione.