La pazienza è finita, l’Inter è pronto a dare l’ok: via a 20 milioni

Non sta rendendo come sperato un calciatore nerazzurro, motivo per cui l’Inter potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo in estate

Archiviata la delusione della Supercoppa, l’Inter è pronta a riprendere il cammino in Serie A, interrotto prima di Capodanno con la vittoria di Cagliari. Per i nerazzurri, trasferta a Venezia con la priorità assoluta dei tre punti in vista del recupero contro il Bologna di martedì prossimo.

Inzaghi dovrà gestire una discreta emergenza in vista del match del Penzo. Rientrano Pavard e Thuram che ha smaltito l’elongazione muscolare subita contro l’Atalanta in Supercoppa. Out Acerbi, Bisseck è in dubbio così come Calhanoglu. L’infortunio del regista turco si è rivelato meno grave del previsto e sarà monitorato venerdì e sabato per una possibile convocazione.

Se Calha non dovesse farcela, vedremo quale sarà la scelta di Inzaghi per sostituirlo ovvero se puntare su Zielinski oppure di nuovo su Asllani, tra i peggiori nella finale contro il Milan dal momento del suo ingresso in campo al 35′ del primo tempo proprio al posto di Calhanoglu infortunato.

Inter, possibile cessione a 20 milioni: tifosi scontenti

La prestazione di Asllani non è piaciuta ai tifosi nerazzurri. Basta andarsi a rivedere i commenti sui social per avere la conferma di come il sentiment nei confronti del centrocampista albanese sia stato tutt’altro che positivo con giudizi negativi e critiche anche

Come vi abbiamo evidenziato in un nostro focus, c’è un dato in particolare che desta preoccupazione. E’ evidente, infatti, come l’Inter perda di solidità con l’ex Empoli in campo. Addirittura, la metà dei 18 gol subiti dai nerazzurri nella stagione in corso sono arrivati proprio con Asllani in campo. Un confronto impietoso quello con Calhanoglu con il quale l’Inter è tutt’altra squadra.

Il rendimento di Asllani impone inevitabilmente riflessioni nella dirigenza nerazzurra. E’ evidente come tutti si aspettino di più dall’albanese che non sta ripagando la fiducia di Inzaghi che continua a preferirlo a Zielinski come principale alternativa a Calhanoglu. Se il trend negativo non dovesse invertirsi nella seconda parte di stagione, non è da escludere una cessione a fine stagione. Asllani ha un contratto con l’Inter fino al 2028 e potrebbe dire addio ai nerazzurri a fronte di un’offerta di almeno 20 milioni, proveniente magari anche dall’estero.

Il destino, comunque, è ancora nelle mani del centrocampista che ha tutta la seconda parte di stagione per migliorare nelle occasioni in cui sarà nuovamente chiamato in causa da Inzaghi. Con i tanti impegni che attendono l’Inter tra Serie A, Champions League e fase finale della Coppa Italia, le opportunità non gli mancheranno. La pazienza di dirigenti e tifosi, al momento, è quasi del tutto esaurita.