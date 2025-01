Roma, Napoli e Juve: bufera Frattesi, cosa sta succedendo

La situazione del centrocampista romano continua a tenere banco in viale della Liberazione. La posizione del club nerazzurro è molto chiara

Nuova sessione di calciomercato e ancora una volta il nome di Davide Frattesi al centro di diverse voci. Dopo il colloquio avuto in estate con la società, il romano si aspettava di avere maggiore spazio. Il minutaggio, però, non è cambiato di molto rispetto a quello dello scorso anno e così sia il centrocampista che il suo agente sono ritornati a spingere con forza per una cessione. Addio che i nerazzurri in questo momento vorrebbero evitare perché significherebbe dover tornare sul mercato e trovare un sostituto.

I colloqui tra Frattesi e l’Inter sono ormai quotidiani. Il giocatore continua a chiedere più minutaggio per restare, ma la linea di Simone Inzaghi è sempre la solita. Il centrocampista nelle gerarchie del tecnico piacentino è il vice Barella e non sono previsti dei cambiamenti particolari anche perché il sardo è stato sempre autore di prestazioni importanti.

La posizione dell’Inter su Frattesi

La posizione dell’Inter su Frattesi è sempre stata molto chiara. Per i nerazzurri il centrocampista romano è un giocatore molto importante e non c’è nessuna intenzione di cederlo. Naturalmente se la richiesta arriverà dal giocatore, in viale della Liberazione saranno fatte tutte le valutazioni del caso. Ma una cosa è certa: non c’è alcuna necessità di lasciarlo andare via e quindi una sua partenza arriverà solamente alle condizioni dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, diverse squadre su Frattesi

In questo momento è davvero difficile prevedere quale sarà il futuro di Frattesi. Dall’estero c’è il Tottenham in forte pressing, ma gli Spurs ancora non hanno affondato il colpo con i nerazzurri. Discorso diverso, invece, da parte della Roma. Ghisolfi da tempo sta lavorando a questo affare, ma fino ad oggi non ha trovato la quadra giusta.

I giallorossi per il momento hanno messo sul piatto sempre una cifra economica non importante più il cartellino di un giocatore per arrivare a Frattesi. Prima Pellegrini e ora Cristante. Ma la posizione dell’Inter non è mai cambiata. Da viale della Liberazione ribadiscono che il centrocampista partirà solamente davanti ad una proposta intorno ai 30-40 milioni di euro senza contropartite.

Sul giocatore si sono mosse anche Napoli e Juventus, ma loro hanno trovato la porta chiusa. I nerazzurri non hanno intenzione di cederlo ad una rivale a meno di una proposta importante. Ma si parla di offerte superiori ai 50 milioni e per il momento nessuna delle due squadre è pronta a soddisfare la richiesta dell’Inter.

La volontà del centrocampista

La Roma resta la favorita nella corsa a Frattesi vista anche la volontà del centrocampista di tornare a casa. Ma naturalmente il giocatore non esclude le altre opzioni. La sua priorità è quella di giocare di più a prescindere dalla squadra.