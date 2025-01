Frattesi ceduto in Serie A, ma non alla Roma: “40 milioni”

Nuovo accostamento del centrocampista nerazzurro ad una diretta rivale dell’Inter in campionato, la Roma non sarebbe l’unica possibile destinazione

Nelle ultime settimane il nome di Davide Frattesi è divenuto incandescente sul mercato. Vuoi per il fatto che Simone Inzaghi, nonostante il palese apprezzamento mostrato nei confronti del suo centrocampista in questi due anni di praticantato, non lo ha ancora mai schierato con la dovuta continuità. Preferendo persino Piotr Zielinski, in diverse circostanze. Vuoi, come logica conseguenza di quanto detto sopra, per le pressioni delle tante pretendenti al suo cartellino.

Stando alle indicazioni ricevute dalla proprietà Oaktree, la dirigenza nerazzurra è consapevole di non dover metter mano al mercato a meno di occasioni clamorose. Motivo per cui anche l’uscita di uno come Frattesi, utile ad Inzaghi per i suoi scopi a lungo termine, sarebbe da escludere a priori.

Nonostante la chiusura categorica del fondo americano, la Roma è stata la prima a farsi avanti per lui. Di nuovo. Come accaduto in passato, quando il figliol prodigo giocava ancora al Sassuolo. Frattesi non sarebbe tanto ingenuo da rifiutare un’occasione simile, semmai dovesse presentarsi nel concreto.

A seguito di un tentativo che per i giallorossi significherebbe sborsare almeno una trentina di milioni. Lo avevamo raccontato qui, su ‘interlive.it’. Buon per l’Inter, quantomeno sotto il profilo economico. Ma c’è altro da raccontare.

Lampo di Bargiggia: “Anche il Napoli si muove per Frattesi”

Un club su tutti sarebbe disposto a spendere anche qualcosina in più, pur di convincere Giuseppe Marotta e Piero Ausilio di spezzare la promessa fatta ad Oaktree.

Stando alle informazioni rivelate dal giornalista Paolo Bargiggia sul proprio profilo ‘X’, il Napoli si starebbe muovendo per Frattesi proprio in queste settimane di sessione invernale. Lanciando all’Inter, diretta rivale al vertice del campionato, un’interessante proposta da 40 milioni.

Il @sscnapoli ha offerto 40 mln di euro all’@Inter per Frattesi. Ad oggi, perplessità del giocatore al trasferimento. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 7, 2025

Al momento tale proposta non avrebbe comunque destato l’interesse del calciatore il quale, a parità di chance, preferirebbe la prima destinazione, da sempre sua favorita. In ogni caso, il club di Viale della Liberazione farà bene i propri conti in tasca.

Partendo dal presupposto che in un momento tanto delicato della stagione, in concomitanza con l’infortunio di Hakan Calhanoglu e del con la preoccupazione per la situazione difensiva, il reparto mediano deve restare quanto più integro possibile fino al termine dei giochi di campionato. Anche soltanto pensare di dover cercare un sostituto in breve tempo crea stress. Qualcosa di evitabile, insomma. A giugno, però, si vedrà.