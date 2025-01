Non solo Tonali, affare con il Newcastle: si chiude per una cifra folle

Si parla tanto di Sandro Tonali in ottica Inter e in vista di un ritorno in Serie A: occhio, però, anche a un altro affare con il Newcastle

Il centrocampo è il reparto più importante nel calcio, secondo molti, e l’Inter non è messa per nulla male in quella zona di campo. Eppure si parla con grande insistenza di un possibile ritorno di Sandro Tonali in Italia e stavolta sull’altra sponda di Milano. In effetti, potrebbero esserci delle novità in caso di addio di Frattesi.

Inoltre, bisogna lavorare in prospettiva per trovare l’erede di Henrikh Mkhitaryan, che non avrà ancora molti anni di carriera davanti. Trovare un calciatore del valore tecnico e tattico dell’armeno non è affatto semplice, e proprio Tonali potrebbe essere il profilo giusto per non far rimpiangere l’ex Manchester United ed entusiasmare i tifosi.

Peccato che il colpo italiano non sia per nulla semplice da realizzare per la Beneamata. Proprio quando sembrava verso la porta e con un volo prenotato di sola andata per la Serie A, la sua esperienza con i Magpies è decollata e sta trovando spazio e importanza nel ruolo di regista puro davanti la difesa. Allo stesso tempo, sono decollati anche i risultati dei bianconeri, per cui i margini per l’Inter sono sempre più risicati.

L’Inter punta il bomber del Newcastle, ma solo in caso di addio di Thuram

Ma non c’è solo Tonali potenzialmente nei piani dell’Inter, ma anche un altro calciatore piuttosto importante che sta impressionando da almeno un paio di stagioni i migliori club europei. Stiamo parlando di Alexander Isak, il centravanti del club inglese, che ha già realizzato 13 gol e 4 assist in 18 partite di Premier League.

È una media impressionante, che vale il 50 per cento di partecipazione a tutti i gol della squadra e l’età è in linea con i parametri di Oaktree, visto che ha solo 25 anni. Proprio per questa ragione, è chiaro che la valutazione dello svedese sia schizzata alle stelle, addirittura attorno ai 70-75 milioni di euro.

L’Inter non può spendere una cifra del genere per un’alternativa in attacco e quindi l’operazione potrebbe concretizzarsi solo in caso di addio di Marcus Thuram, cessione che l’Inter vorrebbe scongiurare e che avverrebbe solo per una cifra molto importante. In ogni caso, il bomber del Newcastle piace parecchio e resta un nome sui taccuini del club meneghino.