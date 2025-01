Venezia-Inter, lo sapeva tutta la panchina: il dettaglio sul gol di Darmian

L’Inter oggi è chiamata a reagire nell’impegno contro il Venezia: il gol di Darmian è stato chiamato da tutta la panchina, cosa è successo

La sconfitta in Supercoppa italiana deve essere l’occasione per imparare e uscirne più forti per l’Inter, che oggi è tornata subito in campo, stavolta in Italia, per la partita contro il Venezia. I veneti hanno grandi motivazioni per la corsa salvezza e la Beneamata ha davvero tanti giocatori ai box per infortunio o acciaccati.

Le scelte di Inzaghi, soprattutto in alcuni reparti, sono praticamente obbligate, e questo vale soprattutto per la difesa. È per questa ragione che Matteo Darmian è tornato alle origini nerazzurre ed è stato schierato dove solitamente agisce uno tra Pavard e Bisseck. Per chiunque sarebbe difficile riadattarsi a movimenti parecchio diversi sulla catena di destra, ma l’ex Torino è tra i migliori in campo e ha anche segnato un gol molto pesante.

Il retroscena sul gol di Darmian contro il Venezia

La rete durante il primo tempo contro il Venezia è arrivata un po’ a furor di popolo, anzi di panchina. Come riferito da ‘DAZN’, da diversi minuti Simone Inzaghi e il suo staff stavano indicavano a Darmian e Barella di attaccare la profondità sul centro-destra.

Il motivo era chiaro: Busio non stava facendo il lavoro attesa in fase difensiva e a un certo punto mollava il movimento avversario in quella zona. Detto, fatto: Darmian va profondo ed è nella posizione migliore possibile per raccogliere il tap-in sul tiro di Lautaro Martinez e la respinta di un ottimo Stankovic.

L’inzaghismo ha colpito ancora e stavolta le urla nei minuti antecedenti la rete si sono sentite in maniera piuttosto nitida, facendo apprezzare il lavoro dell’allenatore e del suo staff.