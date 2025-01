Barella rifiuta l’Al Hilal: c’è una solo offerta che lui (e l’Inter) accetterebbe

L’Al Hilal su Barella, questa l’indiscrezione emersa a ridosso della Supercoppa Italiana disputata in Arabia. Il centrocampista nerazzurro ha chiuso alla possibilità ma …

Un intoccabile, non c’è aggettivo migliore per sintetizzare l’importanza di Nicolò Barella nell’Inter di Simone Inzaghi. Titolare inamovibile, il centrocampista nerazzurro ha contribuito a tutte le vittorie del club nel decennio, divenendone uno dei calciatori simbolo nonché un idolo indiscusso della tifoseria.

Un legame solidissimo quello tra l’Inter e Barella, ulteriormente certificato dal prolungamento di contratto firmato sei mesi fa fino al 2029, il massimo della durata possibile per un rinnovo. Una nuova intesa con l’Inter che ha spinto ogni indiscrezione su un possibile futuro del centrocampista lontano dai nerazzurri. In particolare, Barella era stato accostato a Liverpool e Manchester City, due club che avevano almeno l’appeal per provare a strapparlo all’Inter.

Una possibile tentazione che Barella ha respinto fermamente come quella emersa a ridosso della Final Four di Supercoppa. Pare infatti che l’Al Hilal, campione in carica della Saudi League, abbia provato a prendere il mediano con una proposta di ingaggio davvero importante di 18 milioni di euro l’anno, il triplo dell’attuale stipendio che gli paga l’Inter.

Barella resta all’Inter, solo un’offerta potrebbe farlo vacillare

Con Neymar ormai destinato all’addio, l’Al Hilal punta altri top player per rinforzarsi soprattutto in vista del Mondiale per Club della prossima estate, competizione nella quale il club arabo non vuole certo sfigurare. Il girone con Real Madrid, Pachuca e Salisburgo è tutt’altro che impossibile da superare, considerato che passano alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate.

Per questo motivo, nonostante il netto rifiuto di Barella per nullo interessato a un approdo nel ricco ma poco stimolante campionato saudita, non è escluso che l’Al Hilal possa riprovarci prossimamente con il solito metodo dell’ingaggio moltiplicato per il giocatore e dell’offerta monstre per il club di appartenenza.

Verosimilmente la risposta di Barella sarà sempre la stessa. Il centrocampista nerazzurro non pensa affatto a un futuro lontano dall’Inter e vuole restare ancora a lungo nel calcio che conta. Solo un’offerta davvero irrinunciabile da parte di un top club europeo potrebbe far cambiare la situazione anche se, come accaduto in precedenza con Liverpool e City, l’epilogo potrebbe essere lo stesso, almeno per il giocatore.

Da valutare, invece, come si comporterà l’Inter al cospetto di un’offerta superiore ai 60 milioni, uno scenario che, potenzialmente, potrebbe far davvero vacillare il club. Siamo ovviamente in un ambito puramente ipotetico. Al momento, l’unica certezza è l’impossibilità di vedere Barella con una maglia diversa da quella nerazzurra nell’immediato futuro.