Buchanan via dall’Inter: scambio da pazzi con la Roma

Alla Roma serve un laterale destro e TJ Buchanan è uno dei pochi nomi utili in A su cui provare l’affondo: la trattativa con scambio non sarà facile

Pur non avendo avuto grosse possibilità per mettersi in mostra in nerazzurro, Tajor Buchanan non sembra intenzionato a lasciare l’Inter a gennaio. Il canadese vorrebbe continuare la sua stagione a Milano, con Simone Inzaghi e i compagni, e continuare il suo percorso di adattamento al calcio italiano interrotto dal grave infortunio subito quest’estate. Il problema principale è che Inzaghi, pur apprezzandone l’impegno, non lo reputa ancora tatticamente pronto a giocare con continuità.

Tali dubbi non implicano volontà di cessione. Nonostante lo scarso minutaggio, oggi l’ex Club Brugge, è una pedina importante. Con Bisseck in infermeria e Pavard non ancora al 100%, Matteo Darmian dovrà occupare il posto di braccetto destro lasciando Dumfries senza alternative sulla corsia laterale. Per questo, TJ potrebbe rivelarsi molto utile a livello numerico nelle prossime delicate settimane.

Ovviamente, qualora la Roma o un’altra squadra di Serie A riuscisse a garantirgli un posto da titolare, Buchanan potrebbe anche aprire alla prospettiva di un addio anticipato. Il prestito, a oggi, sembra fuori discussione. La cessione, dunque, da parte dell’Inter, potrebbe avere senso solo nel caso di un’offerta a titolo definitivo (o con formula simile). Ci vorrebbero poi abbastanza soldi per poter trovare un sostituto.

Sappiamo che il canadese piace soprattutto alla Roma. Secondo alcune voci, ai nerazzurri potrebbe essere già arrivato un sondaggio per un prestito. Una proposta declinata… Ma non è detto che i giallorossi si siano arresi. Ed è così che potrebbe arrivare una prima offerta di scambio. Esterno per esterno.

L’Inter ha fatto il prezzo di Buchanan dopo il no allo scambio

Secondo alcune voci, la dirigenza della squadra capitolina potrebbe anche provare a fare il nome del saudita Saud. Di fronte a una simile proposta l’Inter non dovrebbe nemmeno sedersi a trattare. Anche un prestito con diritto di riscatto non dovrebbe essere accolto con entusiasmo.

Buchanan interessa anche in Inghilterra, Germania e Spagna: anche dai club esteri, però, potrebbero levarsi esclusivamente offerte concernenti proposte di ingaggio temporaneo o al massimo di trasferimento con scambio. Per convincere l’Inter a oggi dovrebbero servire 10 milioni più bonus.

Da Roma scrivono che a spingere per l’arrivo di Buchanan possa essere soprattutto Ranieri: l’allenatore potrebbe vedere il canadese come il nome più utile, per caratteristiche e possibilità, a rinforzare entrambe le fasce (TJ può giocare a destra e a sinistra, più arretrato o più avanzato). Nei prossimi giorni capiremo come il venticinquenne reagirà alla corte giallorossa. Sentendosi ai margini del progetto Inter, potrebbe anche spingere per uscire.

Inutile per Inzaghi, apprezzato da Ranieri

Tutto ciò non cambierebbe tuttavia la strategia dei nerazzurri: Marotta, secondo quanto trapelato, avrebbe già fatto sapere a Ghisolfi di non essere intenzionato a cedere il classe ’99 in prestito secco o tramite scambio alla pari. Non bisogna poi scordare che l’esterno ha mercato anche in Premier e in Liga, da dove potrebbero spuntare club pronti a offrire 10 milioni cash all’Inter.

Arrivato un anno fa per far fronte all’infortunio di Cuadrado, Buchanan non è riuscito ancora a farsi notare in nerazzurro. Utilizzato poco da Inzaghi, e schierato soprattutto a sinistra, il canadese rappresenta, a oggi, un investimento sbagliato. Dall’Inter non è arrivata ancora una bocciatura definitiva, ma più il tempo passa e più è difficile che il classe ’99 possa esplodere.

Si sente spesso dire che l’Inter servono giocatori con caratteristiche diverse, calciatori in grado di saltare l’uomo o di esprimere un gioco meno prevedibile. Buchanan doveva essere un nome acquistato proprio per dare maggiore qualità tecnica alla fascia. Ma, come prevedibile, non è riuscito a esprimersi al meglio nel sistema di gioco inzaghiano. Colpa del canadese? Colpa dell’allenatore? Oppure di Ausilio che lo ha preso spendendo 7 milioni?