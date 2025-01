Donnarumma all’Inter: lo scambio che fa esplodere i tifosi

Contratto in scadenza nel 2026 e rinnovo incerto, parte il pour parler dell’agente con le grandi d’Europa. Almeno tre elementi contrastano con gli interessi dell’Inter

Ha scritto pagine di storia del Milan e dell’intero movimento calcistico italiano, divenendo il portiere più giovane ad esordire su palcoscenici davvero importanti. Fatta una dovuta ed importante gavetta in rossonero, Gigio Donnarumma ha poi piantato le proprie radici all’interno di un PSG carico di identità sublimi ma mai realmente competitivo in Champions League.

Senza nulla togliere ai grandi traguardi raggiunti in Ligue 1 e nelle competizioni locali accessorie, l’ormai esperto portiere sarebbe adesso alla ricerca di nuovi stimoli. Semmai questi dovessero arrivare dai piani alti del club parigino, mediante nuove promesse economiche o idee visionarie d’alta caratura che proietterebbero il club sul tetto d’Europa nel giro di pochi anni, non ci saranno grossi problemi per discutere del rinnovo di contratto.

Tuttavia, se questo non dovesse accadere, la firma di Donnarumma perderà di valore dal prossimo giugno 2026. Un’eventualità alla quale la sua entourage deve prestare particolare attenzione, al fine di salvaguardare gli interessi esclusivi del proprio assistito.

In quest’ottica, dunque, i suoi rappresentanti hanno incominciato a guardarsi attorno. Con la dovuta calma, s’intende. Senza affrettare nulla e senza lasciar intendere che debbano esser prese decisioni sin da subito. Trattasi del più classico dei pour parler strategici, con finalità a lungo termine.

Inevitabile pensare che le occhiate abbiano toccato soltanto big di caratura, Inter inclusa. La quale presto o tardi dovrà salutare Yann Sommer, rivalutare la posizione di Josep Martinez e considerare l’innesto di una nuova figura fra i pali. Anche se, a dirla tutta, Inzaghi preferirebbe qualcuno più abile coi piedi di quanto Gigio sappia fare. Qualcos’altro, però, contrasta con gli interessi dei Campioni d’Italia uscenti.

Chance effettive o bluff folle? Tre ragioni escludono il dualismo Inter-Donnarumma

Alle condizioni economiche attuali, Donnarumma sarebbe un affare folle per il club nerazzurro. Si parla di almeno 12 milioni di euro d’ingaggio stagionali, più di quanto percepito attualmente dal più pagato in rosa, ovvero Lautaro Martinez (coi suoi 9 milioni più bonus, ndr).

Considerando che per far contento il capitano dopo settimane di lunghe trattative, si è fatto leva sull’importanza che il ‘Toro’ argentino riveste all’interno dell’ambiente e del suo rapporto speciale coi tifosi, anche nel quotidiano.

Inoltre, l’eventuale arrivo di Donnarumma all’Inter potrebbe scatenare subbugli di tipo morale e psicologico all’interno dello stesso spogliatoio, dove altri giocatori rilevanti come Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella potrebbero ambire ad ingaggi più copiosi sulla scia del privilegiato di turno.

Prima di giungere a stringer la mano al calciatore, oltretutto, ci sarebbe comunque da superare le pressioni del PSG che difficilmente lascerebbe partire il proprio tesserato a parametro zero nel 2026. Quasi fosse un regalo per il Natale che verrà.

Ai parigini piace Barella e potrebbero valutare uno scambio anticipato per rendere il tutto più equo, ma nulla potrà mai portare l’Inter a trattare per un’operazione simile. Scatenando anche l’ira dei tifosi, tutt’altro che contenti di accogliere in squadra un vecchio rivale sul campo. Insomma, tutte le strade sembrano ancora condurre l’Inter da un’altra parte.