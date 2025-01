Inter, già preso il nuovo bomber: esordio nel Mondiale per Club

L’Inter ha bisogno di un bomber per il Mondiale per club: l’idea è quella di puntare su un giovane seguito anche in Premier

A diciannove anni ha già dimostrato di sapersi far rispettare in area come finalizzatore e di aver imparato a far gioco di collegamento. Cresciuto in atletismo, movimento senza palla e istinto killer, ha dalla sua grandi qualità tecniche, un buon dribbling e discreta potenza. E un giocatore, sulla carta, così potrebbe essere davvero utile a Inzaghi.

Il problema è che all’Inter rischierebbe di interrompere il suo virtuoso percorso di crescita, trovandosi chiuso da attaccanti più esperti e più funzionali al gioco di Inzaghi. Ciononostante, la prospettiva di vederlo presto in nerazzurro non è così remota.

Finora ha collezionato nove goal e un assist in tutte le competizioni, attirando l’attenzione di vari club di Serie A ed europei. Le buonissime prestazioni di Francesco Pio Esposito in Serie B con lo Spezia hanno destato l’attenzione anche del club che detiene il suo cartellino: l’Inter.

E non è affatto escluso che il club nerazzurro, approfittando della finestra speciale che andrà dal primo al 10 giugno creata appositamente per il Mondiale per Club, potrebbe ingaggiarlo come quarto bomber in rosa. Dunque Pio Esposito potrebbe essere aggregato alla squadra per il torneo negli USA.

Esposito bomber per il Mondiale per Club

Il torneo organizzato dalla FIFA si svolgerà solo quest’estate, ma l’Inter deve già cominciare a preoccuparsi dei giocatori arruolabili. Darmian e Acerbi, per esempio, saranno trattenuti proprio per completare la rosa in vista degli impegni negli Stati Uniti. E lo stesso potrebbe succedere con de Vrij.

Dopodiché, il club nerazzurro dovrà anche ragione su come organizzarsi in attacco, dato che il Tucu Correa e Marko Arnautovic, entrambi con contratto in scadenza al 30 giugno, dovrebbero essere rinnovati per poter partecipare a tutti gli impegni estivi.

L’Inter non vuole che Simone Inzaghi rischi di trovarsi con soli tre attaccanti a cavallo tra giugno e luglio, quando si giocherà il Mondiale per Club, quindi si sta attrezzando per aggiungere un altro bomber al trio formato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.

L’idea della dirigenza potrebbe dunque essere quella di portare il giovane Esposito negli States per il Mondiale. Per poi cederlo in prestito anche l’anno prossimo, così da fargli fare ulteriore esperienza. Qualora lo Spezia dovesse essere promosso, Pio dovrebbe continuare in bianconero. In caso contrario, l’Inter ragionerebbe con altri referenti.

I Red Devils interessanti a Pio Esposito

Prima di tutto ciò, però, il ragazzo potrebbe avere l’occasione di stare con la prima squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club (c’è appunto una finestra di mercato ad hoc dal primo al 10 giugno).

Anche se le prime tre partite si giocheranno prima del 30 giugno (il 17 contro il Monterrey, il 21 contro gli Urawa Red Diamonds e il 25 contro il River Plate), dopo quelle date l’Inter sa di non poter più contare su Arnautovic e Correa…

Intanto, anche il Manchester United starebbe valutando l’ingaggio dell’attaccante nato a Castellammare di Stabia. E proprio un inserimento dei Red Devils potrebbe mettere in crisi il programma nerazzurro.

Un approccio da parte del Manchester United potrebbe rappresentare un’opportunità troppo allettante per il giovane. Pio ha sempre detto di sognare un ritorno all’Inter, ma sarà interessante capire come potrebbe rispondere a un’offerta concreta del top club britannico.

Lo United ha senza dubbio le risorse finanziarie per convincere l’Inter e l’entourage di Esposito. Un altro club che potrebbe farsi avanti per il più giovane dei fratelli Esposito è il Leicester.