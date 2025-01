“Frattesi alla Juve”: l’annuncio a Sky scuote il mercato

Non solo Roma e Napoli, Frattesi piace anche alla Juve e lì sarebbe ben visto. Ecco cosa ne pensano Marchegiani, Bergomi e Di Canio nel dibattito di mercato per l’emittente

Tornare a casa propria, che sia per affetto o per motivi lavorativi, suscita sempre una certa elettrizzante sensazione interna. Probabilmente è quello che Davide Frattesi sta percependo in queste settimane di grande attesa sul suo futuro, nonostante dall’Inter non sia arrivata ancora l’apertura definitiva alla sua cessione nel corso della sessione invernale di mercato attualmente in corso.

La Roma resta infatti la sua destinazione preferita per mille ragioni diverse, tutte plausibili, mentre l’accostamento al Napoli non può che far ingolosire Antonio Conte. Certo è che in questo quadro di voci ed interessi palesi, non cambia ciò che Simone Inzaghi vorrebbe farne di lui. Negli schemi del tecnico piacentino non ci sarebbero spazi effettivi per un rilancio soddisfacente in questa stagione, né le proiezioni a lungo termine stimolano il calciatore a prendere in considerazione la permanenza.

In aggiunta a quanto detto sopra, Frattesi farebbe comodo anche alla Juventus di Thiago Motta. Soprattutto in vista della prossima stagione, quando alcuni assetti saranno meglio chiarificati. Tale ipotesi troverebbe d’accordo anche diversi analisti del settore, sulla base di alcune considerazioni piuttosto logiche.

Frattesi al posto di Koopmeiners? “Juventus scelta giusta”, ma occhio allo scambio con Pellegrini

Secondo Luca Marchegiani, noto opinionista per ‘Sky Sport’, la destinazione bianconera sarebbe quella maggiormente indicata delle tre per Frattesi. Proprio per il fatto che alle dipendenze dell’ex allenatore del Bologna potrebbe esser schierato al posto di Teun Koopmeiners, avendo un rendimento persino maggiore della controparte nederlandese.

“Penso sia giusto che prima o poi cambi aria”, ha dichiarato. Trovando il consenso anche di Beppe Bergomi, vecchia conoscenza dell’Inter e noto tifoso. “Sono d’accordo, Frattesi sarebbe perfetto per quel ruolo. L’Inter predilige il possesso palla, lui invece preferisce la giocata in verticale. A sinistra poi, Inzaghi non lo vede affatto. Pensa possa giocare soltanto al posto di Barella”, ha ammesso.

Parlando di mercato, tuttavia, Paolo Di Canio ripropone l’idea dello scambio fra Frattesi e Lorenzo Pellegrini perché ritenuto equo e bilanciato per entrambe le parti. “Mi sembra l’ideale, per caratteristiche. Pellegrini si adatterebbe bene all’Inter, mentre Frattesi coi suoi movimenti farebbe bene al gioco della Roma“, ha concluso l’allenatore ed ex attaccante nell’intervento collettivo.