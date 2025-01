Cessione Frattesi, l’annuncio di Marotta prima di Venezia-Inter

Le parole del Presidente nerazzurro sul ‘caso’ che sta tenendo banco in questo calciomercato di gennaio. La Roma spinge

Marotta ha parlato anche di calciomercato e strategie future prima della sfida in casa del Venezia, che l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a vincere per riscattare il brutto ko col Milan in finale di Supercoppa e per non far scappare il Napoli di Antonio Conte.

Frattesi vuole tornare alla Roma

Nonostante l’emergenza a centrocampo, assenti sia Calhanoglu che Mkhitaryan, anche oggi Frattesi (va detto, un po’ acciaccato) partirà dalla panchina. Ciò potrebbe accrescere il malumore della mezz’ala romana, desiderosa di andarsene in questa sessione di gennaio per far ritorno alla Roma. I giallorossi, che gli garantiscono quella maglia da titolare che a Milano difficilmente avrà mai, cercheranno in tutti i modi di chiudere il suo acquisto, per l’Inter non è incedibile ma serve un’offerta senza contropartite e da 30/40 milioni di euro.

Frattesi, Marotta: “Non ha chiesto la cessione. Ma se un giocatore…”

Intervistato da ‘Dazn’ sul tema Frattesi, il presidente nerazzurro ha tuttavia negato che il calciatore abbia chiesto la cessione: “Assolutamente, non lo ha fatto”, le sue parole prima di aprire alla partenza: “È un bravo ragazzo e un bravo professionista, poi è chiaro che questo è un mercato in cui possono arrivare richieste. Non vogliamo vendere nessuno, ma se un giocatore manifesta l’intenzione di voler cambiare cercheremo di ascoltarlo”.

Inter, Marotta: “In estate non ci sarà una rivoluzione”

Sulle strategie future dell’Inter, Marotta ha escluso una nuova rivoluzione estiva: “Ausilio e Baccin agiscono e lavorano sin dal primo giorno guardando a quei profili che possano fare al caso nostro. Ci saranno degli avvicendamenti, ma non ci sarà una rivoluzione“.

“Abbiamo una rosa competitiva composta da ragazzi e professionisti seri – ha evidenziato il massimo dirigente interista in conclusione d’intervista – È chiaro che poi andrà fatto un certo monitoraggio. Le occasioni vanno sfruttate qualora si presentassero e qualora fossero in linea con quelle che sono le esigenze della società. Ma questo è un lavoro di ordinaria amministrazione”.