Sommer potrebbe lasciare l’Inter, due opzioni sul tavolo: ecco cosa sta succedendo

L’estremo difensore svizzero è il titolare inamovibile della squadra di Inzaghi. Ma la prossima estate potrebbe essere coinvolto nel valzer dei portieri

Yann Sommer è uno dei punti fermi dell’Inter. Tra il campionato e la Champions League, il portiere elvetico non ha saltato nemmeno un minuto finora in questa stagione. Con il suo vice Josep Martinez che si è dovuto accontentare dei 90 minuti di Coppa Italia contro l’Udinese.

Rispetto ad altri top club impegnati sul doppio fronte della Serie A e delle coppe europee – come ad esempio la Juventus, il Bologna o la Fiorentina – Simone Inzaghi ha deciso di non fare mai turnover tra i pali. Tranne qualche rara eccezione, l’estremo difensore svizzero classe 1988 lo sta ripagando nel migliore dei modi: nove clean sheets in diciassette partite di campionato, cinque su sei in Champions, più una in Supercoppa Italiana.

Inter a caccia dell’erede di Sommer

A 36 anni e con il contratto in scadenza tra diciotto mesi, tuttavia, l’Inter sta iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto. Tra le idee di Marotta e Ausilio ci sono quelle di provare a riportare in Italia uno tra Donnarumma del Paris Saint-Germain e Vicario del Tottenham se i colpi diventassero un’occasione dal punto di vista economico. E si monitora sempre la situazione di Alex Meret, che però sarebbe a un passo dal rinnovo di contratto con il Napoli.

Calciomercato Inter, Sommer vuole il posto da titolare: ecco dove può andare

È chiaro che se dovesse arrivare un big già la prossima estate, Sommer perderebbe il posto da titolare. Ma lo svizzero ha voglia di giocare e, come dimostrato al Bayern Monaco, non ha intenzione di fare la riserva. Per lui si potrebbero aprire nuovi scenari.

In estate si potrebbe scatenare il valzer dei portieri, con tanti big pronti a cambiare maglia. Dopo aver vinto una Ligue 1 contro pronostico, Lucas Chevalier è rimasto un’altra stagione per giocare la Champions League. Ma è probabile che a giugno lasci il Lille. Altro francese in rampa di lancio è Illan Meslier, già la scorsa estate ad un passo dal Chelsea, che se dovesse ottenere la promozione in Premier League con il Leeds (attualmente primo in classifica, ndr) poi potrebbe salutare i Whites.

Dal ritorno a casa a Mls e Arabia: le opzioni sul futuro di Sommer

Oltre a queste due opzioni, per Sommer c’è sempre la possibilità di tornare in patria per vestire la maglia del Basilea di cui è tifoso, mentre appaiono meno probabili le piste che portano alla MLS americano e alla Saudi Pro League araba.