Blitz di Guardiola: scippo all’Inter, cifra ridicola

Il Manchester City prepara un altro sgarbo ai nerazzurri. Il club è pronto a chiudere una operazione per una cifra davvero molto bassa

Possibile nuova sfida sul calciomercato tra Manchester City e Inter. Guardiola sta pressando molto la società per rinnovare la rosa e aprire già dalla prossima stagione un nuovo ciclo. Per farlo servono giocatori giovani e di prospettiva e per questo motivo ci attendiamo diversi duelli con i nerazzurri tra gennaio e giugno. La linea di Oaktree è molto simile a quella dei Citizens e quindi Marotta è chiamato a muoversi in anticipo per non farsi beffare la concorrenza.

Altrimenti il rischio è quello di vedere gli obiettivi sfumare. E uno dei giocatori seguiti con insistenza e da vicino dall’Inter potrebbe andare al Manchester City. Il club inglese si è mosso per cercare di strapparlo alla concorrenza ed ora toccherà ai nerazzurri decidere se accelerare per superare la concorrenza oppure proseguire secondo le propria strada nella speranza di non dover fare i conti con l’ennesima beffa.

Sfida Manchester City-Inter sul calciomercato

L’Inter e il Manchester City sono pronti a sfidarsi sul calciomercato. I nerazzurri stavano studiando una strategia per portarlo subito in Italia, ma ora l’inserimento della squadra di Guardiola potrebbe cambiare le carte. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Guardiola sfida Inzaghi su un obiettivo

Il Manchester City, come l’Inter, ha deciso di rinnovare quasi completamente la propria rosa. L’obiettivo di Guardiola è quello di aprire un nuovo ciclo e per farlo c’è bisogno di giocatori giovani e di prospettiva. E il club inglese ne avrebbe individuato uno davvero molto interessante.

Stiamo parlando di Juma Bah del Valladolid. Sul classe 2006 c’è da tempo il forte interessamento dell’Inter, ma l’assenza di posti extracomunitari ha un po’ rallentato l’affare. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di chiudere tutto subito e quindi nelle ultime ore è uscita la possibilità di una sinergia con il Monza. Ora, però, l’inserimento del Manchester City potrebbe ancora una volta cambiare le carte in tavola.

Guardiola potrebbe dare il via libera alla società di chiudere l’operazione in maniera immediata e poi si deciderà se portarlo da subito in Inghilterra oppure aspettare la prossima stagione. Ma in questo momento il City sembra essere leggermente in vantaggio sull’Inter nella corsa a Bah.

Il costo di Bah

La clausola rescissoria di Bah del Valladolid si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Una cifra sicuramente irrisoria e per questo motivo il Manchester City è pronto ad accelerare per chiudere colpo. Vedremo se l’Inter deciderà di muoversi con più decisione per anticipare Guardiola nella corsa al 2006.