Colpo a sorpresa dell’Inter: pagano la clausola e fregano Guardiola

Conferme da fonti vicine all’entourage del calciatore, l’Inter sarebbe in pole per l’acquisizione del suo cartellino. Superato sia il Barcellona che il Manchester City, gran beffa per le altre big

Addossare le colpe della sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana alla direzione arbitrale, sicuramente meno brillante in alcune circostanze di gioco, non può essere una scusante. L’Inter ha ceduto il passo al Milan, meritevole di non essersi mai data per vinta nonostante il duplice svantaggio iniziale, con qualche svista di troppo.

C’è chi parla di leggerezza, chi di negligenza. Qualsiasi sia la motivazione precisa, risulta impossibile non rifarsi anche alla carenza di opzioni in un reparto difensivo ormai troppo sovraccaricato. Tale sovraccarico nasce dalla carenza di alternative nel ruolo: il trio composto da Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Yann Bisseck è sempre lo stesso da ormai troppe partite.

Mancano due difensori di ruolo all’appello per infortunio, mentre Tomas Palacios non è ancora pronto per certi palcoscenici. Prossimamente ci sarà da pensare non soltanto al campionato, ma anche al prosieguo del cammino in Coppa Italia e Champions League. Scenari dove solitamente le avversarie non fanno affatto sconti.

Lo ha capito sulla propria pelle anche il Manchester City di Pep Guardiola nelle ultime settimane, investita dal peggior rendimento della sua storia recente. Il tecnico potrebbe vedersela di nuovo coi nerazzurri anche sul mercato, proprio in relazione a qualche aggiustamento nel reparto arretrato da piazzare entro la prossima estate.

L’Inter beffa le big sul mercato, trattativa avviata per Bah in difesa

La dirigenza nerazzurra si sta adoperando da tempo nel sondare profili consoni alle indicazioni di Oaktree, così da regalare almeno un nuovo centrale ad Inzaghi il prima possibile.

Sebbene sia stato più volte ribadito che nel corso di questa sessione invernale non verranno finalizzate trattative in entrambi i sensi, crescono fortemente le quotazioni di Juma Bah verso il club nerazzurro.

Il nome del roccioso ed imponente difensore centrale sierraleonese, attualmente in prestito al Real Valladolid dal club locale dell’AIK Freetong, ronza attorno all’Inter da qualche giorno a questa parte. Lo avevamo raccontato qui su ‘interlive.it‘. Piace a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per caratteristiche, che ricordano a loro volta quelle di Bisseck. A soli diciott’anni, poi, sta sorprendendo tutti nel campionato spagnolo de La Liga.

Stando a quanto riportato da ‘AfricaFoot’ sulla base di dichiarazioni provenienti da fonti vicine all’entourage del calciatore, l’Inter avrebbe già intrapreso i primi contatti per discutere dei costi dell’operazione. Al punto che ad oggi si starebbe già parlando di trattativa ben avviata. Potrebbe essere decisivo il pagamento di una clausola rescissoria intorno ai 6 milioni di euro, ben più bassa di quella precedentemente riportata da 15 milioni.

Sospinta da questi costi contenuti e dal grande potenziale espressivo, la dirigenza nerazzurra potrebbe dunque regalare Bah ad Inzaghi per il prossimo anno con largo anticipo. Battendo persino la concorrenza di altre grandi big internazionali come Barcellona e soprattutto lo stesso Manchester City di Guardiola.