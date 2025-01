L’Inter gli ha già detto addio: “Accordo col Manchester City”

Un giocatore quasi certamente non vestirà la maglia nerazzurra. È stato trovato un’intesa con la squadra di Guardiola ed è attesa presto la fumata bianca

La linea dell’Inter sul calciomercato da tempo è molto chiara: puntare sui giovani di qualità e di prospettiva. Da tempo Marotta e Ausilio stanno ragionando su quali profili puntare per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Nelle scorse settimane era stato accostato al club nerazzurro uno dei giocatori più interessanti nel calcio brasiliano. Un nome che stuzzicava molto la dirigenza visto che sposava alla perfezione la strategia di Oaktree.

In queste ore, però, il Manchester City ha accelerato e, in sostanza, chiuso l’operazione. L’Inter aveva messo il giocatore tra i profili da sondare per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Naturalmente in questo momento in viale della Liberazione siamo nel periodo delle valutazioni e riflessioni. Difficilmente per i colpi non a zero si affonderà il colpo visto che prima bisogna capire le reali priorità. Quindi il Manchester City ne ha approfittato e chiuso un colpo importante anche in ottica futura.

Un rinforzo per Guardiola

Il Manchester City in queste ultime ore ha definito un colpo di assoluto livello. Il giocatore in patria è considerato uno dei talenti emergenti e per questo motivo la squadra inglese non ha voluto aspettare e chiudere il colpo. Un rinforzo importante che Guardiola comunque avrà a disposizione solamente da luglio.

Secondo le informazioni di Sky Sports UK, il Manchester City è ad un passo dall’accordo con il Palmeiras per il difensore Victor Reis, in passato accostato anche all’Inter. Il centrale brasiliano sarebbe pronto ad aggregarsi alla squadra di Guardiola solamente da luglio visto che il club attuale ha chiesto di poterlo tenere in prestito fino al Mondiale per Club. Una richiesta accettata dai Citizens e quindi ora vanno definiti gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

Un accordo che naturalmente chiude la possibilità di vedere Reis con la maglia dell’Inter. Magari i nerazzurri un pensierino lo hanno anche fatto, ma per adesso non c’era nessuna intenzione di affondare il colpo e questo ha permesso al Manchester City di chiudere un colpo importante anche in ottica futura.

Il mercato dell’Inter tra presente e futuro

In casa Inter le idee sul calciomercato sono sicuramente molto chiare. Si sta ragionando sia sul presente, ma anche sul costruire la squadra del futuro sempre seguendo le chiare indicazioni arrivate da Oaktree.