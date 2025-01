Fiorentina-Inter, ecco la data: quando si gioca il recupero di Serie A

Fiorentina-Inter, ecco i possibili incastri sulla data di recupero del match interrotto lo scorso 1 dicembre per il malore di Edoardo Bove

Con i recuperi di Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna, tutti match non disputati a inizio gennaio per la Supercoppa Italiana, la classifica di Serie A si riallinea parzialmente all’inizio del girone di ritorno. Per riportare in parità il numero di partite mancano all’appello ancora Bologna-Milan e Fiorentina-Inter. Rispetto alle incertezze delle scorse settimane, per entrambi i match la data di recupero è sempre più vicina.

Come da regolamento, Fiorentina-Inter riprenderà dal 17′ minuto del primo tempo, momento in cui la sfida si è interrotta per il malore occorso a Edoardo Bove, accasciatosi improvvisamente al suolo per un arresto cardiaco. Sconvolte da quanto accaduto, le due squadre decisero di interrompere la partita con il triplice fischio dell’arbitro Doveri che ha sancito lo 0-0.

Sono passati 45 giorni dalla sospensione del match del Franchi e ora, finalmente, si conoscono le possibili date in cui potrebbe essere recuperato già a febbraio. Tutto dipenderà dal piazzamento dell’Inter nel girone di Champions League dove restano da disputare le ultime due partite contro Monaco e Sparta Praga.

Fiorentina-Inter, quando si recupera: le possibili date

Se l’Inter dovesse ottenere un piazzamento tra le prime otto della classifica con la conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando i playoff, Fiorentina-Inter potrebbe essere recuperata l’11 o il 12 febbraio oppure la settimana seguente il 18 o il 19. Questo in virtù anche della qualificazione agli ottavi di Conference League già acquisita dalla Fiorentina, terza nel girone dopo la prima fase già completata.

Il prosieguo del match del Franchi potrebbe disputarsi a febbraio anche nel caso l’Inter si classificasse oltre le prime otto del girone di Champions e dovesse essere impegnata nel doppio confronto a metà mese per i playoff che decreteranno le altre qualificate agli ottavi di finale.

A febbraio – lo ricordiamo – sono in programma anche i quarti di finale in gara unica di Coppa Italia. Mentre la Fiorentina è stata già eliminata dalla competizione dall’Empoli, il quarto di finale tra Inter e Lazio è previsto il 25 o il 26 febbraio a San Siro. Una collocazione quest’ultima che rende libera da impegni, per entrambe le squadre, la prima settimana del mese.

Ecco perché Fiorentina-Inter potrebbe essere completata anche mercoledì 5 febbraio, curiosamente pochi giorni prima del match di ritorno previsto nel weekend successivo in casa dei nerazzurri. Improbabile la scelta di martedì 4 febbraio, in quanto domenica 2 alle 18 si disputerà il Derby di ritorno contro il Milan. I rossoneri, a loro volta, dovrebbero recuperare la sfida con il Bologna il 25 o il 26 febbraio oppure in una delle due settimane di mezzo in caso di piazzamento tra le prime otto di Champions e gli emiliani fuori dai playoff.