Inter, affare con il Liverpool: il ‘gemello’ di Dimarco per 20 milioni

Un nome per la corsia destra dell’Inter opposta a quella del brillante esterno mancino nerazzurro, lo libererebbe il club inglese in caso di un’uscita mirata

In una sessione invernale di mercato caratterizzata dai discorsi relativi agli investimenti da fare per rinforzare i reparti di difesa e attacco, l’Inter non si tira indietro dal valutare tutti i coloro i quali – anche in altre posizioni in campo – potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi.

Per Oaktree non c’è infatti un vero limite al tipo di calciatori giovani da poter annettere in squadra, perché ciascuno di essi potrebbe esser funzionale alla realizzazione del piano a lungo termine di svecchiamento della rosa e valorizzazione (con plusvalenza, ndr) dei talenti.

Così, sulla scia di questa linea operativa, non tramontano neppure i discorsi relativi al nuovo esterno a tutta fascia. Qualcuno che potrebbe prendere il posto di Denzel Dumfries in caso di cessione a giugno. Fra i candidati in fase di valutazione spunta anche il nome di un calciatore molto apprezzato in Premier League dalle caratteristiche simili a quelle di Federico Dimarco, uno dei migliori esterni mancini dell’intero movimento calcistico internazionale.

Bradley dopo Dumfries, possibile tentativo dell’Inter in estate

L’identikit corrisponde a quello di Conor Bradley, giovanissimo nordirlandese sotto contratto con il Liverpool di Hansi Flick.

Nonostante il fatto che il terzino destro giochi tra le file di una delle più attese candidate alla vittoria finale del campionato, sotto l’aspetto meramente personale non può vantare un grande minutaggio per via della foltissima concorrenza in squadra e della quasi inamovibilità di Trent Alexander-Arnold. Vero è, tuttavia, che ha fatto da poco rientro a seguito di un lungo e fastidioso infortunio.

Per questa ragione e per la grande compatibilità con il 3-5-2 promosso da Inzaghi, la dirigenza dell’Inter potrebbe tentare di avvicinarsi al suo cartellino partendo dal presupposto che non si potrà trattare per meno di 20 milioni di euro. Un’eventualità che l’Inter prenderebbe in considerazione reinvestendo parte dei guadagni dell’uscita di Dumfries, sempre che non fuoriescano occasioni di mercato maggiormente invitanti a costi notevolmente ridotti.

Del resto, la cifra ipotizzata risulta impegnativa se rapportata alla precarietà del ruolo di Bradley al Liverpool finora. Se proprio dovessero andare incontro a grosse spese, i nerazzurri preferirebbero portare in squadra un giocatore già navigato nello scenario internazionale.