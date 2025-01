Inter, svolta inattesa: rescissione del contratto immediata e nuovo club a gennaio

Il mercato dei nerazzurri potrebbe registrare un addio a costo zero. Marotta potrebbe liberarsi di un esubero, ma solo se accetta di svincolarlo

Simone Inzaghi ribadisce ad ogni intervista di essere pienamente soddisfatto della rosa a sua disposizione. Ma è pur vero che ci sono giocatori più utilizzati ed altri che faticano a vedere il campo, se non nei minuti finali o in Coppa Italia.

Un paio, addirittura, sono stati esclusi dalla lista Uefa e quindi non possono giocare in Champions League. Stiamo parlando del giovane difensore centrale argentino Tomas Palacios e del connazionale attaccante Joaquin Correa. Il primo è stato un acquisto in prospettiva, tanto che come vi abbiamo svelato su Interlive.it, nonostante lo scarsissimo minutaggio, l’Inter non ha intenzione di cederlo in questa sessione invernale nemmeno in prestito.

Il secondo, invece, è in scadenza di contratto a giugno e da Viale della Liberazione non è stata formulata alcuna proposta di rinnovo al suo entourage. Insomma, la separazione dall’ex Lazio a fine stagione è certa, ma se si presentasse l’opportunità, le strade tra il club nerazzurro e Correa potrebbero dividersi già a gennaio. Con il presidente Beppe Marotta che poi eventualmente potrebbe decidere di rimpiazzarlo con un altro bomber preso in prestito.

Calciomercato Inter, Correa nel mirino del Galatasaray: ma solo a titolo gratuito

Le scorse settimane il nome di Joaquin Correa era stato accostato al Galatasaray. Il club turco ha bisogno di un attaccante da aggiungere alla sua rosa in questa sessione di mercato per sopperire al grave infortunio subito da Mauro Icardi lo scorso 7 novembre contro il Tottenham.

L’ex capitano dell’Inter si è operato al ginocchio dopo la rottura del legamento crociato e tornerà a disposizione soltanto la prossima stagione. Il tecnico Okan Buruk vuole un sostituto per provare a rivincere lo scudetto in Turchia (dove è primo a +8 sul Fenerbahce di Mourinho e imbattuto dopo il girone di andata, ndr) e provare a fare più strada possibile in Europa League, dove occupa il sesto posto che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale a due giornate dalla fine della fase a girone unico.

Dai rumors che arrivano da Istanbul, Correa sarebbe ancora sul taccuino dei giallorossi, che però non hanno intenzione di spendere un euro per il suo cartellino. Soltanto qualora rescindesse il contratto con l’Inter e si liberasse a costo zero, sarebbero disposti a prenderlo a costo zero.