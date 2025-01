La difesa segna più dell’attacco: rivoluzione Inter, è già troppo tardi

Lo stile di gioco totale di Simone Inzaghi non può nascondere le mancanze dei singoli in attacco: l’Inter è in odore di rivoluzione totale

La metà di gennaio è ormai superata e per l’Inter non è ancora focalizzata sul calciomercato, almeno non per quanto riguarda operazioni che potrebbero cambiare in maniera sostanziale il volto della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza deve ancora capire quale sarà il futuro di Davide Frattesi, per cui la Roma insiste – ma la quadra è lontana dall’essere trovato.

In molti, però, continuano a farsi più di una domanda sulla composizione in attacco e ne hanno ragione anche dopo il match contro il Bologna. Lautaro Martinez sembra finalmente essere tornato in forma e sta ritrovando un buon feeling con il gol. Marcus Thuram è indiscutibile per gli strappi che riesce a dare, la qualità dei suoi dribbling e la capacità di fare la differenza nel corso della partita – il suo bottino di gol lo rende il capocannoniere assoluto dell’Inter in questa stagione e senza troppi dubbi.

Alle loro spalle, però, i problemi non mancano e se dal punto di vista del gioco, alcuni possono essere assolti, i dati realizzativi restano impietosi.

I gol arrivano dalla difesa: Taremi sotto accusa e non solo

Taremi, Arnautovic e Correa hanno segnato in tre solo un gol in Serie A in questa stagione. È veramente pochissimo, soprattutto considerando che quella rete è arrivata dall’argentino contro il Verona, in un match assolutamente dominato dai nerazzurri e in cui il Tucu è stato mattatore. La difesa, invece, ha già portato un lauto bottino di 14 gol in stagione, davvero tanto, pur considerando che il 3-5-2 permette a Inzaghi di schierare Dimarco e Dumfries come due ali, praticamente sulla linea degli attaccanti.

Il lavoro oscuro delle punte non basta se poi, come accaduto ieri sera, da pochi passi Taremi (o chi per lui) non riesce a trovare la via del gol. Lo staff tecnico continua a lavorarci, ma il sospetto è che l’Inter abbia tardato un po’ troppo a rivoluzionare il reparto offensivo alle spalle dei titolarissimi.

Arrivati a oltre metà gennaio, la sensazione è che la stagione finirà con l’attuale composizione e senza nuovi innesti, ma in estate la rivoluzione non sarà più rimandabile e la speranza dei tifosi, come di tutta l’Inter, è che non sia troppo tardi per raggiungere gli obiettivi in programma.