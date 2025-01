Primo colpo di gennaio dell’Inter, Sky Sport: “È fatta”

I nerazzurri hanno praticamente definito un nuovo acquisto in prospettiva futura. Ecco tutti i dettagli

Inizia a muoversi il calciomercato dell’Inter. In viale della Liberazione il lavoro per individuare i giusti colpi da piazzare per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi va avanti ormai da tempo e nelle prossime ore la coppia Marotta e Ausilio dovrebbe definire il primo affare di questa sessione. L’accordo è stato praticamente trovato ed ora si devono limare gli ultimi dettagli burocratici prima di arrivare alla fumata bianca.

Si tratta di un rinforzo di prospettiva che sposa alla perfezione la linea di Oaktree. La volontà dell’Inter è quella di seguire da vicino la sua crescita per capire meglio se in un prossimo futuro potrà diventare uno dei punti fermi della Prima Squadra oppure no. Per farlo si ha un piano ben preciso che sarà attuato a partire da giugno.

Calciomercato: il primo colpo dell’Inter

Durante la trasferta sudamericana, Baccin lo ha seguito da vicino e alla fine l’Inter ha deciso di accelerare per chiudere il colpo e assicurarselo. La trattativa è praticamente conclusa e a breve dovrebbe esserci il comunicato ufficiale. I nerazzurri iniziano a pensare al futuro assicurandosi forse uno dei migliori giocatori presenti nel panorama argentino.

Le cifre dell’operazione

La presenza del presidente del Newell’s Old Boys e dell’intermediario che ha condotto l’operazione Tomas Perez a San Siro ha fatto pensare che il classe 2005 è praticamente ai dettagli. Secondo le informazioni di Sky Sport, i nerazzurri hanno definito il colpo mettendo sul piatto una cifra intorno ai 7 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.

Il centrocampista andrà in prestito per i prossimi sei mesi prima di rientrare a Milano. Non è da escludere una permanenza in Argentina, ma per adesso in viale della Liberazione non è stata presa una decisione. Da precisare che per il 20005 non si apriranno immediatamente le porte della Prima Squadra. Infatti, dovrebbe iniziare con l’Under 23 di Chivu (o chi per lui) in Serie C per ambientarsi al calcio italiano e poi magari nel corso della stagione fare qualche apparizione almeno in panchina alla corte di Inzaghi. Molto comunque dipenderà dalle sue prestazioni.

Perez è un classico centrocampista centrale che in Argentina si è fatto notare sia per le sue capacità di impostazione che di interdizione. Naturalmente ci vorrà un po’ di ambientamento, ma in patria ne parlano molto bene e vedremo se si confermerà anche in nerazzurro.

Inter, frenata per Silvetti

Se per Perez la trattativa è praticamente conclusa, per Silvetti c’è stata una frenata. Il Newell’s ha chiuso all’ipotesi di un trasferimento immediato e il discorso è stato rinviato in estate. L’Inter, comunque, spera di chiudere per portare l’attaccante in Under 23 a partire da luglio.