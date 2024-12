Un altro colpo in Argentina: meglio di Lautaro, talento fenomenale

Il calciomercato dei nerazzurri entra nel vivo. Fari puntati in Sud America per un giocatore con numeri eccezionali. Si prova ad anticipare la concorrenza

Una missione in Sud America per scovare i migliori talenti e portarli in nerazzurro. A Viale della Liberazione si sta iniziando a lavorare in ottica estate. Se a gennaio non ci attendiamo particolari movimenti in entrata, a luglio l’Inter si candida ad essere tra le protagoniste anche per la volontà da parte di Oaktree di svecchiare la rosa. Gli obiettivi sono ben chiari e la società si sta già muovendo per cercare di individuare i giocatori giusti da portare in Italia.

In questi giorni Baccin, il vice di Ausilio, è volato in Sud America per seguire da vicino alcuni giocatori. C’è un profilo che piace molto all’Inter. Una operazione non semplice considerata la concorrenza e la cifra richiesta dal club. Ma i numeri parlano di un talento cristallino destinato comunque ad alzare il livello della rosa di Inzaghi. La presenza di uno degli uomini di punta dell’Inter conferma la volontà di valutarlo da vicino e poi nei prossimi mesi si deciderà se affondare o no il colpo.

L’Argentina nella storia è stato un bacino importante per l’Inter e i nerazzurri proveranno a continuare a portare in Italia giocatori sudamericani importanti. La presenza di Zanetti e di Lautaro può sicuramente essere un vantaggio, ma c’è comunque da avere la meglio su una concorrenza non semplice da battere.

Inter: occhi in Argentina, piace il talento sudamericano

Nel mirino dell’Inter ormai da tempo c’è il talento del River Plate Franco Mastantuono. Parliamo di un classe 2007 che in questa stagione ha già messo a referto 22 partite, 1 rete e 3 assist. È un trequartista, ma può agire anche come esterno di destra o seconda punta e ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro.

Gli argentini, forti anche del contratto in scadenza nel 2026, difficilmente abbasseranno le pretese. Una posizione rafforzata dalla forte concorrenza che c’è sul calciatore e che potrebbe dare vita ad una vera e propria asta durante il calciomercato estivo.

L’Inter ci pensa e valuta se magari affondare il colpo sin da subito e poi portarlo in Italia solamente a giugno. Le riflessioni sono in corso e il lavoro della dirigenza nerazzurra non si ferma mai. “Siamo sempre in attività – conferma Marotta a margine del Gran Galà – guardiamo già al prossimo campionato. L’attuale stagione la possiamo portare avanti con questo gruppo“.