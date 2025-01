Affare in chiusura: a Milano per visite e firma con l’Inter

Prossima settimana decisiva per definire l’accordo fra Inter ed entourage del calciatore, le parti sono ormai vicinissime. Fra i professionisti dal prossimo anno

L’Inter lo ha detto chiaramente e a più riprese. Non si metterà mano al mercato a meno di situazioni urgenti che lo dovessero richiedere. Come sembrava potesse accadere, ad esempio, in relazione alla ripetitività con cui i difensori nerazzurri sono andati incontro ai rispettivi infortuni. O ancora in merito alle fortissime pressioni di Roma e Napoli per Davide Frattesi.

Nonostante ciò, la dirigenza nerazzurra ha tenuto duro. Perché questo era il volere di Oaktree. Alla situazione si è adattato anche Simone Inzaghi a mezzo di incredibili compromessi, ma non ci sarà spazio per soluzioni di ripiego anche il prossimo anno. Volente o nolente, l’Inter dovrà correre ai ripari con largo anticipo. Sia per tappare eventuali buchi d’organico, sia per rendere l’organico più folto e giovane di quanto non lo sia oggi.

A tal proposito, come da movimenti delle ultime settimane, la dirigenza ha avuto l’occasione di visionare da vicino alcuni profili di grande interesse per il futuro. Tutti giovanissimi, più o meno pronti al calcio italiano a seconda dei singoli casi. Oltre ai vari Tomas Perez e Mateo Silvetti dall’Argentina, sono state seguite le tracce di un mediano davvero poco conosciuto ma in rapidissima crescita nel proprio campionato d’appartenenza.

Nuovo baby talento in squadra, arriva Vukoje: potrà giocare nell’Inter Under-23

Trattasi del sedicenne montenegrino Andrija Vukoje, attualmente sotto contratto con il club locale dell’OFK Grbalj. Nella serie cadetta quest’ultimo ha già collezionato quindici presenze, registrando altresì quattro reti ed un assist. Numeri importanti per un esordiente alle primissime esperienze fra i professionisti.

Tutto ciò è piaciuto non poco e per questo l’Inter ha subito deciso di affrettare il passo nella sua direzione. Andando a trovare, a quanto risulta dai sondaggi di ‘interlive.it‘, un’intesa di massima con l’entourage del calciatore. Vukoje, in altri termini, potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter già nelle prossime ore o comunque non oltre le prime luci della prossima settimana.

Una volta giunto a Milano, verranno svolte le visite mediche di rito e verrà automaticamente annesso al vivaio della Primavera fino alla fine della prossima stagione. A partire da quella che verrà, tuttavia, dall’altro della prematura esperienza fra i professionisti, potrebbe rivestire un ruolo nella neonata formazione Inter Under-23, al lancio in Serie C. Fra i suoi futuri compagni di squadra scalpitano i già noti Topalovic e Berenbruch.