Ceduto dall’Inter adesso: “Pronto il pre-contratto”

Non lo mollano: l’intenzione del club è quella di forzare la mano all’Inter. Secondo un noto quotidiano sportivo il contratto è già pronto

Marotta e Inzaghi hanno ripetuto che non vogliono privarsi del centrocampista. Il diretto interessato non parla. E intanto, nell’ombra, il suo agente potrebbe essere più indaffarato che mai… Ogni movimento, per ora, è sotterraneo. Qualche scossa arriva in superficie ma non è ancora dato sapere se si tratta di fenomeni d’assestamento o avvisaglie di un’eruzione.

Davide Frattesi, che l’altra sera, contro il Bologna, è entrato nella ripresa senza incidere particolarmente (secondo Inzaghi, l’ex Sassuolo era acciaccato, e di fatti si è sottoposto ieri a degli esami), è davvero in uscita?

Nelle prossime settimane, con tante gare ravvicinate e Mkhitaryan (appena recuperato) e Calhanoglu (ancora out) non al 100%, l’Inter avrebbe ancora bisogno del venticinquenne nato a Borgata Fidene. Ma il giovane, oltre che tormentato, sembra anche assai scalognato… Proprio ora che aveva la possibilità di giocare dal 1′ (contro l’Empoli), si è fermato per un problema muscolare.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe già trovato un’intesa di massima con l’ex Sassuolo e il suo procuratore. Si parla di un contratto già pronto da 3,5 milioni a stagione fino al 2029 (alcuni parlano di estensione possibile fino al 2030). Manca però ancora l’intesa con l’Inter, che è ancora ferma sulla richiesta di 40 milioni.

Il Corriere dello Sport parla di un affare last-minute ancora possibile. “Frattesi ha deciso di tornare alla Roma“, si legge sul quotidiano sportivo, “ed è almeno la terza volta che succede da quando l’ha lasciata giovanissimo per imparare le regole del professionismo“. Il problema è che manca l’accordo fra le due società e, da solo, il centrocampista non può scegliere nulla.

Recupero a Trigoria? Frattesi si ferma e discute la bozza di contratto con la Roma

Sempre secondo il Corriere, i contatti fra Inter e Roma proseguono, con il Napoli sullo sfondo (che è interessato sia Frattesi che a Lorenzo Pellegrini). “L’Inter non ha fretta perché sta vivendo un’emergenza centrocampisti e deve ancora giocare due partite importantissime di Champions League“, si legge ancora sul quotidiano, “alle quali potrebbe partecipare Frattesi ma non l’eventuale sostituto. Nessuno sconto, insomma“.

A che punto siamo? La Roma sta ancora studiando la giusta formula per convincere l’Inter a cedere già a gennaio, ma la dirigenza nerazzura sembra ferma sulla sua richiesta iniziale. Le contropartite non sono gradite.

Per l’Inter, la situazione riguardante il futuro di Frattesi è di primaria importanza anche perché una sua uscita potrebbe cambiare tutti i piani di mercato preimpostati. I nerazzurri, che stanno investendo per giovani promesse, lavando dunque più per il futuro che per il presente, potrebbero dover comprare un nuovo centrocampista da prima squadra qualora la Roma riuscisse a presentare un’offerta alta per l’ex Sassuolo.

Il colpo si può chiudere al fotofinish: lo scenario

Qualche mese fa, presentandosi in conferenza stampa, Frattesi commentò le varie voci di mercato che hanno accompagnato il suo percorso all’Inter. Il ragazzo spiegò che scegliendo i colori nerazzurri sapeva di non partire titolare e di non aver mai chiesto più spazio. Oggi quelle dichiarazioni suonano parecchio inattuali. La sensazione è che il ragazzo voglia andar via.

Sembra anche che abbia già deciso dove trasferirsi: sogna di giocare a Roma. Pur non esponendosi in prima persona, Frattesi sta lasciando campo libero al suo procuratore. L’Inter non ha tempo né voglia di applicarsi in delicati lavori di diplomazia.

Se il ragazzo non vuole rendersi disponibile alla squadra per essere utile nella seconda parte della stagione, la stagione potrebbe anche essere imminente (per fine gennaio). Anche se, per l’Inter e per Inzaghi, sarebbe sempre meglio rimandare ogni discorso all’estate. Le notizie su un pre-contratto già pronto a Roma infastidiranno di certo Marotta. Ora vedremo quale sarà la sua reazione.