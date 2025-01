Hanno parlato in occasione di Inter-Bologna: Inzaghi lo vuole in nerazzurro

La dirigenza di Viale della Liberazione pianifica il grande colpo dai felsinei per accontentare mister Inzaghi: tutti i dettagli

È parso arrabbiato, deluso, contrariato dopo una gara per lunghi tratti dominata. I tre punti non sono arrivati contro il Bologna e Simone Inzaghi ha recriminato, parlando anche della direzione di gara.

“Gli arbitri possono sbagliare“, ha dichiarato l’allenatore piacentino, riferendosi anche alla finale di Supercoppa persa col Milan. Inter-Bologna si è chiusa sul 2-2 e le scorie per il mancato successo sono prettamente negative. Adesso, però, si torna a guardare avanti: perché il gennaio nerazzurro non finisce qui. Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco per chiudere al meglio le prime settimane dell’anno nuovo. Nel frattempo, però, parallelamente i nerazzurri si muovono anche in sede di calciomercato.

È proprio questo il tema caldo in casa Inter. Beppe Marotta, tra presente e futuro, ha messo nel mirino diversi talenti che proverà a portare ad Appiano Gentile. Uno in particolare – seguito da lungo tempo – gioca proprio nel Bologna. E non poteva esserci occasione migliore della sfida di Serie A per iniziare ad approcciare l’idea di strapparlo a fine stagione ai felsinei.

Dal Bologna all’Inter: contatti già avviati

Dopo un inizio stentato il Bologna di Italiano ha ripreso a correre e le sue gemme sono tornate a brillare, attirando su di sé l’interesse delle grandi squadre. Lo sa bene la dirigenza di Viale della Liberazione che, in particolare, continua a seguire con attenzione Lewis Ferguson.

25 anni, arrivato nell’estate 2022 dall’Aberdeen per appena 2 milioni di euro, il talento scozzese è adesso uno dei centrocampisti di maggior talento della Serie A. L’Inter gli ha messo gli occhi addosso già la scorsa estate, quando il Bologna decise però di tenerselo stretto in vista della partecipazione alla Champions League. Un tormentone destinato, ancora, a fare rumore: perché Simone Inzaghi stravede per il classe ’99 e starebbe già spingendo per averlo ad Appiano Gentile.

Si parla, ovviamente, di estate 2025: pare improponibile l’idea che i felsinei possano privarsi del loro capitano a metà anno, in una stagione così importante. Secondo indiscrezioni proprio in occasione di Inter-Bologna la dirigenza nerazzurra avrebbe tentato i primi approcci, per capire sia la disponibilità del club emiliano che le condizioni economiche dell’eventuale affare da provare a chiudere nei mesi estivi.

Ferguson all’Inter: tutte le cifre in ballo

Marotta e Ausilio faranno il possibile per arricchire un centrocampo che, spesso e volentieri soprattutto tra le seconde linee, quest’anno ha fatto fatica. Via Asllani, ormai già da tempo fuori dai piani futuri, dentro proprio Ferguson che potrebbe ricoprire praticamente ogni ruolo in mezzo al campo.

Ma quanto costerebbe all’Inter il gioiello scozzese? Si parla di una valutazione del cartellino vicina ai 30 milioni di euro: Ferguson, d’altro canto, lo scorso novembre ha rinnovato il suo contratto estendendo la scadenza al 30 giugno 2028. Senza contare, poi, come il Bologna abbia l’opzione per un ulteriore anno da attivare alla bisogna. Lato salariale per l’Inter sarebbe semplicissimo accontentare l’entourage di Ferguson. L’ex Aberdeen, al momento, guadagna appena 1 milione di euro a stagione.

In maglia nerazzurra tale cifra potrebbe arrivare quasi ad essere triplicata. Anche a causa di un infortunio Ferguson ha collezionato appena 9 presenze – con 1 gol – in questa prima parte di stagione. Da qui a giugno, dunque, sembrerebbero poterci essere tutte le condizioni giuste (occhio a Fabbian come possibile contropartita) per parlare di un trasferimento alla corte di Simone Inzaghi.