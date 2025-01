Occasione Inter, finalmente un mancino per Inzaghi: tutto ciò che manca per 15 milioni

L’Inter può sfruttare una chance decisamente interessante per il calciomercato in entrata: Ausilio può regalare un mancino a Inzaghi

La rosa dell’Inter è ben strutturata in ogni reparto e la società è convinta che sia ben allestita per concorrere in tutte le competizioni da qui a fine stagione, nonostante il calendario infernale a cui il gruppo è sottoposto. Se si analizza a fondo la rosa, però, qualcosa manca ed è facilmente individuabile nelle caratteristiche dalla mediana in su.

Uno dei fondamentali che mancano è il dribbling e ormai da diverse stagioni a questa parte, praticamente da quando Antonio Conte era arrivato sulla panchina dell’Inter. Le soluzioni nell’uno contro uno arrivano spesso dai due attaccanti nello stretto e senza creare più di tanto la superiorità numerica, mentre le difficoltà nello sfondare le difese avversarie ci sono anche per gli esterni, che spesso prediligono gli inserimenti o gli scambi con i centrocampisti.

In più, se si guardano le peculiarità dei singoli in mezzo al campo si nota subito che manca un mancino nel sestetto a disposizione di Inzaghi. Mkhitaryan e Zielinski sfruttano il rientro e i movimenti senza palla, ma comunque un piede invertito gioverebbe all’imprevedibilità nel gioco. Anche per questo, la società continua a tenere d’occhio Nico Paz, nonostante la volontà del Real Madrid sia non perdere il controllo del cartellino del fantasista.

L’Inter tiene d’occhio Dibling: chance dalla Premier League

Un’occasione interessante potrebbe arrivare dalla Premier League, campionato pieno di talenti che spesso hanno difficoltà nel mostrare a pieno le loro qualità in un contesto iper competitivo e in cui i soldi da investire di sicuro non mancano. Ma non tutte le ciambelle escono col buco e lo si nota dal percorso del Southampton in questa stagione.

La squadra è ultima in classifica, nonostante i singoli a disposizione non siano affatto di bassa qualità. Tra questi c’è Tyler Dibling, un talento di soli 18 anni dalle buone potenzialità fisiche che, quasi per uno scherzo del destino sfociato nell’anagrafica, ha tra le principali caratteristiche il dribbling, l’assist e le soluzioni individuali.

Gioca principalmente come ala destra a piede invertito, ma può agire anche da trequartista o a sinistra. Questa duttilità gli permetterebbe di essere abbassato come mezzala di qualità, sempre nel vivo del gioco. Finora ha giocato 19 partite in Premier in questa stagione e messo a segno due gol. Con l’eventuale retrocessione del Southampton, potrebbe essere acquistato per ‘soli’ 15 milioni e sarebbe un’occasione per Inzaghi di avere finalmente un mancino o variare il tema tattico.