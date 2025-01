Ansia per Lautaro, non riesce a camminare: San Siro gelato

All’inizio di Inter-Empoli, Lautaro Martinez ha lasciato in grande apprensione tutto il mondo nerazzurro dopo un duro contrasto di gioco

L’Inter deve tenere il passo del Napoli, ma per non perdere terreno bisogna battere un Empoli ben messo in campo e che non sta lasciando grande spazio agli uomini di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia hanno subito conquistato il controllo della partita, ma la difficoltà è capitalizzare le azioni e creare gli spazi necessari per costruire palle da gol.

Uno dei più attivi fino a questo momento è stato Lautaro Martinez. Nei primi minuti, però, l’attaccante ha creato grande apprensione dopo un contrasto di gioco nel cuore dell’area di rigore dei toscani.

Ansia Lautaro per qualche minuto: cosa è successo

L’Inter costruiva l’azione sulla destra e dopo che il pallone è arrivato a Dumfries, l’olandese ha scelto di forzare un cross al centro dell’area. In realtà, la situazione era parecchio insidiosa dato che a rimorchio arrivava Lautaro Martinez di gran carriera per tentare la soluzione al volo.

Si è intromesso, però, Ismajli con un intervento a gamba alta sul pallone, e subito dopo ha colpito anche il capitano dell’Inter. Entrambi sono rimasti a terra per qualche minuto, ma chi è sembrato avere la peggio è proprio l’argentino. Quando ha provato a rialzarsi, a stento riusciva a poggiare la gamba destra per via della brutta botta presa.

👀 DURO SCONTRO TRA LAUTARO E ISMAJLI IN AREA DI RIGORE. IL CAPITANO NERAZZURRO ESCE DAL CAMPO PER POCHI MINUTI E RIENTRA ACCOMPAGNATO DAGLI APPLAUSI DI SAN SIRO#InterEmpoli 0-0 pic.twitter.com/YTwO0VLjyn — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 19, 2025

Simone Inzaghi non ha sottovalutato la cosa e ha mandato a scaldarsi Marcus Thuram. Lautaro non riusciva a camminare e ha continuano a zoppicare vistosamente, ma alla fine è riuscito a tornare in campo e proseguire la partita senza sentire più dolore.