Cristante all’Inter, blitz negli ultimi giorni: c’è solo una strada | INTERLIVE

La strada per l’arrivo di Cristante all’Inter resta in salita: c’è solo una strada per vederlo in nerazzurro già a gennaio

Il centrocampo dell’Inter ruba la scena anche in sede di calciomercato, tra operazioni in entrata e in uscita che potrebbero cambiare il volto della squadra per la seconda parte di stagione. Tutto ruota attorno al futuro di Davide Frattesi: il calciatore ha chiesto la cessione per aumentare il suo minutaggio, si sente arrivato nel periodo migliore della sua carriera e vuole mettersi in mostra da titolare fisso.

Gli interessi sono arrivati in massa: c’è il Napoli, il Tottenham, timidamente anche la Juve e soprattutto la Roma. I giallorossi restano in pole position per l’acquisto della mezzala, anche se l’Inter chiede almeno 40 milioni complessivi per lasciarlo partire già a gennaio. Se dovessero arrivare, dopo diverse cessioni, i nerazzurri avrebbero il problema di trovare il sostituto e la lista non è così lunga.

Inzaghi spera che l’ex Sassuolo resti a disposizione almeno fino a fine gennaio, visto che la coperta è corta a centrocampo e c’è da fare risultato anche in Champions League. Ciò vuol dire che Frattesi resterà in bilico praticamente fino a fine sessione, esattamente come il suo eventuale sostituto.

La verità su Cristante all’Inter e le condizioni dell’acquisto

Da giorni si fa il nome di Bryan Cristante per i nerazzurri. Il mediano non è esattamente il profilo preferito da Oaktree per età, valorizzazione futura e tecnica. Ma resta un’opportunità, anche se non particolarmente calda, e soprattutto dovrebbe arrivare alle condizioni dell’Inter.

Secondo quanto raccolto da ‘InterLive.it’, non va considerato un affare per questi giorni, semmai per le ultime ore di mercato e solo se Marotta e Ausilio dovessero cedere Frattesi e non trovare un sostituto già pronto per fare bene fin da subito. L’Inter non ha intenzione di puntarci a lungo termine, per cui l’operazione sarebbe slegata da quella per l’ex Sassuolo e potrebbe decollare solo in prestito secco per sei mesi.

Anche a queste condizioni, sia la Roma sia il calciatore potrebbero decidere di accettare la destinazione, anche perché, se davvero dovesse arrivare Frattesi, la concorrenza aumenterebbe ancora di più in giallorosso e Ranieri sta puntando con decisione su altri profili. Da scartare, invece, uno scambio con Pellegrini, rivitalizzato nelle ultime giornate e al centro del progetto del club capitolino.