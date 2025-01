DIRETTA Inter-Empoli, Pavard torna dal 1′ e davanti Lautaro-Taremi: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano l’Empoli di D’Aversa nella ventunesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita l’Empoli a Milano nel posticipo domenicale valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica di 24 punti in favore dei campioni d’Italia, che sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vengono dal deludente pareggio casalingo contro il Bologna nel recupero dell’ultima giornata di andata di mercoledì scorso, che ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive. Lo scopo è quello di voltare subito pagina e tornare alla vittoria per riprendere la rincorsa al Napoli capolista. Per gli azzurri di Roberto D’Aversa, che hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque uscite contro il Venezia e che stanno andando meglio in trasferta che in casa, sognano il colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Frattesi ed al gol di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Empoli live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All.: Inzaghi