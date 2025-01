Inzaghi punta al re degli assist: è il sostituto di Asllani

L’Inter di Simone Inzaghi punta un nuovo centrocampista per la prossima stagione: il sostituto di Asllani dalla Premier League

Non è facile per l’Inter migliorare la squadra attuale a disposizione di Simone Inzaghi senza aumentare di molto le spese, ma a giugno tante cose potrebbero cambiare nello scacchiere a disposizione dei nerazzurri. Negli ultimi tempi, sotto osservazione è finito anche il centrocampo. Gli infortuni durante e dopo la Supercoppa italiana hanno responsabilizzato Asllani e Zielinski, ma le risposte non sono state quelle che in molti pretendevano, soprattutto dall’albanese.

In più c’è da fare i conti con il caso Frattesi che, anche se dovesse restare a gennaio – e la Roma è ancora in ballo -, potrebbe partire a giugno per trovare maggiore spazio. Anche Asllani, se un’altra squadra dovesse mettere sul piatto un’offerta da almeno 30 milioni di euro, potrebbe dire addio.

E poi c’è anche la questione legata a Mkhitaryan. L’Inter vuole tenerlo e lo farà, ma deve anche guardare oltre e per motivi anagrafici pensare al suo sostituto. Insomma, serve un nuovo nome di primo piano che possa alzare ulteriormente il livello della rosa nerazzurra e non far rimpiangere chi sembra vicino all’addio. Un profilo molto interessante gioca in Premier League e piace allo staff tecnico.

Il re dell’assist per Inzaghi: chi è Elliot Anderson

Ha solo 22 anni, ma Elliot Anderson sta stupendo tutti al timone di una squadra come il Nottingham Forrest che sta a sua volta lasciando tutti a bocca aperta in Premier League, piazzandosi stabilmente tra i primi posti in classifica. Parliamo di un centrocampista capace di correre molto, interdire alla grande davanti la difesa e molto solido a contrasto, ma senza perdere di qualità con il pallone tra i piedi.

Tanto è vero che è diventato un vero e proprio mago degli assist: ne ha già messo a segno 5 in Premier League in questa stagione, facendo la differenza nello scacchiere dei suoi. Batte i calci piazzati, ma sarebbe molto utile anche nei finali di gara, quando c’è da blindare i risultati.

Il ragazzo piace all’Inter, ma il problema potrebbe essere la valutazione. Il Nottingham l’ha prelevato dal Newcastle la scorsa estate valorizzandolo non poco e ora è difficile che possa partire per meno di 40 milioni di euro. Su di lui, inoltre, c’è anche il Liverpool che potrebbe ulteriormente far lievitare il prezzo.