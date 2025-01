Pagelle e tabellino Inter-Empoli 3-1: Lautaro la sblocca, Dumfries mette le ali, Taremi con le ruote sgonfie

Tabellino, top e flop della sfida fra Inter ed Empoli, valida per la ventesima giornata di Serie A: la cronaca e le pagelle

I nerazzurri ospitano l’Empoli di D’Aversa per continuare a inseguire il Napoli capolista. Inzaghi conferma Asllani in regia e Taremi come partner di attacco di Lautaro. Il primo tiro in porta è dell’Empoli: è di Cacace con un tentativo da fuori che Sommer blocca senza problemi. L’Inter si vede al quarto d’ora quando Vasquez ferma con una parata da fenomeno Lautaro, pericoloso sugli sviluppi di una punizione.

Al 24′ il Toro si gira benissimo in area ma il suo tentativo si scontra contro il palo. Non succede più nulla di rilevante e l’Inter chiude così un primo tempo abbastanza grigio. L’Empoli si chiude e i nerazzurri non sembrano in grado di creare grossi pericoli.

L’Inter non riesce a sfondare neanche nel secondo tempo, poi al 54′ Lautaro addomestica un pallone lontano dal limite dell’area e lo piazza quasi all’incrocio battendo Vasquez: è 1-0. Tre minuti dopo ci riprova, riuscendo tuttavia a concludere troppo centralmente. Dumfries va vicino al raddoppio al 76′. L’olandese è carico e riesce a marcare solo pochi minuti dopo: al 79′, arriva altissimo per buttarla dentro.

All’84’, arriva il goal dell’Empoli con una giocata individuale di Sebastiano Esposito: tiro forte e imprendibile, per il canterano, che per rispetto non esulta. Thuram la chiude all’88’ su assist di Arnautovic.

Top e flop Inter- Empoli

TOP

LAUTARO – 7 – Ci mette qualità e forza. Sfortunato nel primo tempo, riesce a togliersi una bella soddisfazione nella seconda frazione, quando l’Inter stava cominciando ad avvilirsi. Questo fa, un capitano: prende per mano la squadra smarrita nel buio e la trascina verso la luce.

THURAM – 7 – Con lui in campo è un’altra Inter. Che gli vuoi dire? Quasi un fenomeno.

CARLOS AUGUSTO – 7 – Ottima prova fa braccetto.

DUMFRIES – 7,5 – Già prima del goal, tra i più convincenti in campo. Poi, con l’ennesima rete, sottolinea per l’ennesima volta la sua importanza in questa squadra. Ormai segna quanto e come un attaccante.

FLOP

ZIELINSKI – 5,5 – Altra gara interpreta maluccio: parte molto molle e, come al solito, non copre bene il campo. In più, stavolta, sembra anche a corto d’idee.

TAREMI – 5 – Al di là della lentezza e dei troppi palloni persi o non raggiunti, il persiano non si rende incisivo quando riesce a trovarsi in posizione favorevole.

DIMARCO – 5,5 – Poco preciso e reattivo. Al 60′ sembra già stanco.

Tabellino Inter-Empoli

3-1

54′, Lautaro; 79′, Dumfries; 84′, Esposito; 88′, Thuram

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5 (85′, Darmian sv), de Vrij 6, Carlos Augusto 7; Dumfries 7,5, Barella 6,5, Asllani 6,5, Zielinski 5,5 (69′, Mkhitaryan 6,5), Dimarco 5,5 (76′, Bastoni 6); Taremi 5 (69′, Thuram 7), Lautaro 7 (76′, Arnautovic 6,5). All. Inzaghi 6,5

EMPOLI (4-4-1-1): Vasquez 6; De Sciglio 5 (66′, Goglichidze 5), Ismajli 5,5, Viti 5,5, Pezzella 6 (83′, Sambia sv); Gyasi 5,5, Grassi 6, Maleh 5, Cacace 6 (83′, Zurkowski 5,5); Fazzini 5,5 (65′, Esposito 7); Colombo 6. All.: D’Aversa 6

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo 5,5

Ammoniti: 62′, D’Aversa