Acerbi, ci risiamo: le ultime da Appiano Gentile

Condizioni non ancora al top per il difensore centrale nerazzurro, ecco quale sarà la decisione dello staff in vista della partita di mercoledì contro lo Sparta Praga

Centrata la vittoria ai danni dell’Empoli in campionato, ritenuta necessaria per non perdere terreno sul Napoli che silenziosamente tenta di allungare il proprio vantaggio in classifica, l’Inter è mentalmente proiettata alla prossima sfida di Champions League contro lo Sparta Praga.

Quest’ultima sarà infatti decisiva per le sorti della qualificazione agli ottavi di finale e dunque le più grandi speranze vengono riposte da Simone Inzaghi sui propri calciatori a disposizione, al fine di non deludere i tifosi e blindare l’obiettivo minimo stagionale.

Per l’occasione si era ipotizzato che vi potesse essere anche Francesco Acerbi, ma nuove valutazioni da parte dello staff nerazzurro sui campetti d’allenamento di Appiano Gentile potrebbero ribaltare nuovamente le prime indicazioni. Il difensore centrale ex Lazio, alle prese con un lunghissimo recupero da un duplice infortunio piuttosto fastidioso, non sarebbe ancora al massimo della condizione.

Dubbi su Acerbi contro lo Sparta Praga, rientra Frattesi

Acerbi ha svolto ancora una volta del lavoro personalizzato assieme ai preparatori a lui affidati, mentre è stato posticipato il rientro in gruppo fino a data da stabilire. Consapevole di questa informazione, lo stesso Inzaghi potrebbe lasciarlo nuovamente fuori dalla lista dei convocati contro lo Sparta Praga. Parlerà, in via definitiva, l’allenamento di domani.

Allo stesso modo non si potrà contare sulla qualità e l’esperienza di Hakan Calhangolu, così come del brio di Yann Bisseck. Entrambi resteranno fermi ai box per altro tempo ancora, visto che si punta al pieno recupero della condizione per l’ultima giornata del maxi girone di Champions contro il Monaco oppure l’ultimo derby di campionato della stagione contro il Milan.

Diversamente, filtrano ottime notizie per Davide Frattesi. Il centrocampista che ha tanto fatto discutere finora in relazione alle future possibilità lontano dall’Inter, ha svolto per intero la propria seduta d’allenamento odierna assieme al resto del gruppo. Così come Joaquin Correa, fresco di un buon lavoro in seduta individuale, dovrebbe far rientro in gruppo il prossimo giovedì. Non si tratta comunque di una perdita extra vista la sua premeditata assenza nella lista Champions.