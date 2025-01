Bijol-Inter, affare in standby: due rivali e la scelta di Marotta | INTERLIVE

Il futuro di Jaka Bijol continua a far discutere in sede di calciomercato: Marotta e Inzaghi scelgono, occhio a due rivali

Il capitolo difensore centrale è ancora caldo in casa Inter con diverse decisioni che dovranno essere prese nel prossimo futuro e dovrebbero portare importanti cambiamenti nel reparto arretrato. Un nome di cui si discute da mesi è quello di Jaka Bijol, talento che da anni si esprime al massimo con la maglia dell’Udinese e che i nerazzurri apprezzano non poco.

Le sue caratteristiche, infatti, si sposano bene con le necessità dell’Inter. Ha buona fisicità e lettura del gioco avversario, in più non disdegna anche l’impostazione della manovra, capacità essenziale per il gioco di Simone Inzaghi, che ama ruotare tutti e undici gli interpreti di movimento in campo.

Per il mercato di gennaio, non dovrebbero esserci sorprese proprio in quella zona di campo. L’Inter sta recuperando, dopo un lungo periodo di stop, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sta dando sempre più certezze, tanto da meritarsi il rinnovo del contratto fino al 2026 e una possibile clausola unilaterale fino al 2027. Con l’olandese a questi livelli, l’investimento può essere rimandato a giugno, ma a quel punto non si potrà proprio sfuggire, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti sessioni estive.

La situazione di Bijol e le gerarchie in casa Inter: il difensore si allontana

Bijol è un profilo sulla lista dell’Inter, ma secondo quanto appurato da Interlive.it, ma il difensore centrale non è più in cima ai nomi che piacciono ai nerazzurri. Al contrario altri profili stanno scalando posizioni, tanto che il calciatore dell’Udinese sta finendo in secondo piano, con una valutazione da 25 milioni di euro.

I bianconeri potrebbero provare a strappare uno sconto per arrivare a 20 milioni e concordare dei bonus per abbassare la cifra cash. Ci potrebbe essere anche l’inserimento di contropartite tecniche, ma al momento l’Inter è ferma e non si sa se riprenderà le contrattazioni in futuro.

Intanto, ci sono altri nomi che vengono monitorati con attenzione anche maggiore. Tra questi abbiamo anche Hien e Scalvini: soprattutto il primo, è un profilo che piace parecchio, ma per cui l’Atalanta non è intenzionata a fare sconti. Il difensore italiano, invece, deve prima dimostrare di aver recuperato al meglio dall’infortunio.