Clamoroso sgarbo al Milan: “Ecco la mossa dell’Inter”

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri parlano di una nuova possibile beffa ai cugini rossoneri. Ecco tutti i dettagli

Reduce dalla convincente vittoria sull’Empoli, che ha consentito ai nerazzurri di tenere il passo dell’inarrestabile Napoli, l’Inter ha sempre gli occhi vigili sul mercato. E sulle occasioni che, determinate magari da alcuni effetti domino pronti a esplodere, si potrebbero presentare all’attenzione di Marotta.

A parole, il club nerazzurro non sta muovendo alcuna pedina in questa finestra di scambi. C’è un timido interesse per qualche giovane talento europeo messosi in luce nel proprio campionato o in Champions – i nomi di Gasiorowski, Maksimovic e Seghir sono abbastanza ricorrenti nei sondaggi esplorativi della dirigenza – ma la verità è che per ora nessun colpo è davvero in canna.

Sull’altra sponda del Naviglio invece, complice una situazione di classifica ben diversa, fervono le trattative con diversi club inglesi. Il City per il colpo Walker e il Chelsea per il possibile arrivo in prestito di Joao Felix, sono gli interlocutori preferiti del club di Via Aldo Rossi.

Il mancato accordo sull’ingaggio e il costo totale dell’operazione Rashoford col Manchester United hanno fatto ripiegare i rossoneri su Kyle Walker, in uscita dal Manchester City. Stando a fonti inglesi, però, attenzione all’inserimento dell’Inter.

Marotta insidia il Milan per Walker: manovra ostruzionistica

Negli ultimi giorni, quelli in cui la virata del Milan sull’esperto terzino inglese si era fatta decisa, si è vociferato di un inserimento last minute dei nerazzurri sul veterano del City.

La verità però è che vista la sua età (34 anni) e il suo stipendio da oltre 5 milioni di euro a stagione, Walker è un profilo per il quale Oaktree non darebbe mai l’ok all’acquisto. Senza dimenticare che nei ruoli in cui potrebbe giocare l’inglese (braccetto destro o esterno a tutta fascia nel classico 3-5-2 Inzaghiano) l’inter è già ben coperta con i vari Pavard, Bisseck, Dumfries e Darmian.

Quella di Marotta si potrebbe invero configurare come un’azione di disturbo nei confronti dei rivali cittadini per impedire che l’affare venisse chiuso senza troppi ostacoli. Una strategia che, per quanto ‘normale’ tra club aventi gli stessi obiettivi, sembra destinata a fallire.