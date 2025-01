Inter, nuova pretendente per Calhanoglu: per Oaktree non è incedibile

Il centrocampista turco è il faro del gioco di Inzaghi, ma in estate sarà al centro dei rumors di mercato. Un altro club sulle sue tracce, guidato da un ex nerazzurro

C’è una Inter con Hakan Calhanoglu e una Inter senza Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha dimostrato di essere insostituibile nello scacchiere nerazzurro e quando è stato costretto ai box per infortunio, i risultati e le prestazioni ne hanno risentito.

In questa stagione l’ex milanista si è già fermato quattro volte. A inizio novembre ha saltato quattro partite per un problema agli adduttori, alla fine dello stesso mese non ha giocato contro il Verona per un problema all’inguine. Un nuovo infortunio agli adduttori lo ha costretto a uscire nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan e il successivo match di Serie A contro il Venezia. Adesso, invece, Calhanoglu si è fermato per un problema al polpaccio.

La speranza di Simone Inzaghi è quello di riaverlo a disposizione per l’ultima sfida della fase a gironi di Champions League contro il Monaco o al più tardi nel derby di ritorno del prossimo 2 febbraio. Il suo vice Asllani ha deluso in più di una occasione, tanto che contro il Bologna il pubblico di San Siro ha fischiato il mediano albanese. Intanto il suo nome è tornato a circolare in ottica calciomercato, soprattutto per la prossima estate.

Calciomercato Inter, Mourinho punta Calhanoglu: lo vuole al Fenerbahce

Dopo essere stato accostato al Barcellona e ai club di Premier League, lo scorso luglio Calhanoglu fu seguito in modo particolare dal Bayern Monaco, pronto a tornare alla carica anche al termine di questa stagione.

Ma c’è anche un’altra pretendente. Si tratta del Fenerbahce: secondo quanto riportato dai media turchi, José Mourinho avrebbe fatto il suo nome ai dirigenti dei Canarini Gialli per fare il salto di qualità e colmare il gap con gli storici rivali del Galatasaray, attualmente primi in classifica e imbattuti. Per Inzaghi è una pedina fondamentale e non vorrebbe privarsene, mentre per il gruppo Oaktree non è considerato incedibile.

Il prossimo 8 febbraio Calhanoglu compirà 31 anni e con un contratto in scadenza nel 2027, la prossima estate potrebbe essere l’ultima per cederlo a cifre importanti. Si parla di una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro, da investire sul suo erede. Piace sempre Ricci del Torino, che potrebbe sbarcare ad Appiano Gentile a prescindere dalla partenza del Nazionale turco, qualora a fare le valigie dovesse essere Frattesi.