Preoccupazione Dumfries, cala il gelo tra i tifosi dell’Inter

I tifosi nerazzurri adesso sono preoccupati: occhio all’olandese e al suo futuro, perché ritorna con forza l’ombra dell’addio

La sfida a distanza tra Napoli e Inter per il prossimo Scudetto continua. I nerazzurri non hanno intenzione di mollare la presa contro la squadra del grande ex Antonio Conte che sta macinando risultati positivi uno dietro l’altro.

Parallelamente è evidente come in casa nerazzurra si pensi e studi anche in ottica calciomercato. Il club di Oaktree deve pensare a programmare e a costruire, tra innesti e possibili cessioni, tra gennaio ma soprattutto durante i mesi estivi. E da questo punto di vista torna di attualità dopo le recenti grandi prestazioni la possibilità che Denzel Dumfries lasci la Milano nerazzurra.

Il terzino olandese ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2028, ma ciò non toglie che l’interesse di grandi club possa rimanere e addirittura aumentare nei suoi confronti. Anzi. Ed è per tale ragione che in questo momento rischia di crescere la preoccupazione tra i tifosi interisti.

Dumfries, offerta choc: ritorno di fiamma

È chiaro, Dumfries non si muoverà da Milano nel mese di gennaio. Non vi sarebbe tempo per rimpiazzarlo degnamente, anche davanti ad una proposta corposa, importante. Per l’estate, però, il discorso è assai diverso.

Lo sa bene il Manchester United che per mesi ha corteggiato l’ex PSV, prima che arrivasse l’accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2028. Una firma che lascia appena tranquilla la dirigenza, conscia delle qualità di Dumfries e delle disponibilità economiche dei ‘Red Devils’.

Dopo l’esonero di ten Hag e l’approdo di Amorim all’Old Trafford, le cose non sono affatto cambiate. Lo United a giugno vivrà una profonda rivoluzione per costruire una squadra competitiva, che torni a lottare per vincere tutto.

E Dumfrires sarebbe il giusto tassello per rinforzare l’out di destra. La dirigenza inglese potrebbe mettere sul piatto una proposta da ben 45 milioni di euro per il cartellino dell’olandese: una cifra clamorosa che metterebbe spalle al muro Marotta e Ausilio. A determinate condizioni, con la possibilità di mettere nero su bianco l’ennesima straordinaria plusvalenza, sarebbe impossibile dire di no.

Manchester United su Dumfries: la situazione

E così in estate l’Inter e Dumfries potrebbero prendere strade diverse, dirsi addio. Nonostante il giocatore sia un pupillo di Inzaghi che, anche quando faticava a rendere secondo le aspettative, ha sempre giocato.

Arrivato a Milano nell’agosto 2021 per appena 14 milioni di euro, Dumfries ha subito preso il dominio della fascia destra con numeri importanti. Ad oggi ha collezionato 25 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 7 gol e firmando 2 assist vincenti. Un leader dentro e fuori dal campo che – tuttavia – non ha mai nascosto l’attrazione verso la Premier League. E con il Manchester United alla finestra, ci sarà da sudare per resistere all’assalto.

Lato salaiale, Dumfries percepisce all’Inter un ingaggio importante: 4 milioni di euro netti a stagione. Nell’ottica di un rinnovamento caratterizzato dall’approdo di giovani talenti – magari italiani – ad Appiano Gentile, anche in questo caso la cessione darebbe ossigeno alle casse nerazzurre.