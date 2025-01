Arriva la stella della nazionale under 21, l’Inter chiude l’affare

Il club nerazzurro pensa al futuro: dalla matricola può arrivare un calciatore già brillante nelle sue uscite con la nazionale under 21

Alle prese, sul campo, con l’inaspettata forza del Napoli di Antonio Conte – i partenopei non sbagliano un colpo, come dimostra la recente vittoria sul campo della rivale diretta Atalanta – e sul mercato coi mal di pancia di Davide Frattesi e con l’incognita Kristjan Asllani – il vice Calhanoglu ha ancora una volta deluso quando chiamato in causa – l’Inter è ad uno degli snodi cruciali della sua stagione.

Nell’immediato, il primo pensiero va alla Champions League, con la necessità di chiudere quanto prima il discorso qualificazione diretta senza passare dalla roulette russa dei Playoff. In tutto questo ovviamente non va dimenticato il campionato, in attesa del fondamentale recupero contro la Fiorentina, che sembrerebbe, secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, previsto per giovedì 6 febbraio.

Come accennato però, incombe anche il mercato. Soprattutto in uscita, con la Roma decisa a tutto pur di strappare Frattesi ai nerazzurri. Nemmeno entrato nel corso dell’ultima gara di campionato contro l’Empoli, l’ex Sassuolo sembra davvero al passo d’addio: motivo in più, per Marotta, per chiudere il cerchio intorno ad un giovane calciatore che, sebbene perno della nazionale under 21, ultimamente sta trovando poco spazio nel suo club.

Marotta prova l’affondo per Prati: la situazione

Titolare nelle prime tre gare stagionali, poi fermato da un problema alla caviglia, rientrato successivamente nelle prime scelte del tecnico del Cagliari fino a fine ottobre, Matteo Prati ha perso il posto negli ultimi 2 mesi e mezzo abbondanti. È infatti da Cagliari-Bologna del 29 ottobre scorso che il classe 2003 nativo di Ravenna non vede il campo sotto la guida di mister Nicola.

Sulle qualità del giovane mediano sussistono però pochi dubbi: il ragazzo romagnolo vanta già 10 presenze nella nazionale di categoria guidata da Nunziata, pur avendo compiuto 21 anni appena tre settimane fa. E dovendo in ogni caso fare i conti con un’agguerrita concorrenza nella linea mediana.

Considerando le possibili partenze di Frattesi ed Asllani già nella finestra di gennaio, Marotta potrebbe piazzare il colpo dal club rossoblù. Il costo dell’operazione, sebbene l’allenatore dei sardi abbia di fatto escluso il calciatore dalle rotazioni di centrocampo, potrebbe aggirarsi intorno agli 8-10 milioni. Non pochi per un giocatore che fatica a trovare spazio in provincia, ma sul quale in parecchi si sono già esposti profetizzando un futuro luminoso.