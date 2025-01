Dal Milan all’Inter: un attaccante spagnolo a metà prezzo

Dopo il Milan, potrebbe arrivare l’Inter: un attaccante spagnolo può partire a metà prezzo nel prossimo futuro sul calciomercato

Il calciomercato dell’Inter, a parte qualche operazione legata ai giovani e strettamente connessa con il futuro del club, muove a rilento con la convinzione che non servano innesti urgenti, almeno al momento, già nel calciomercato di gennaio. Al netto di qualche partenza che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, e servirebbe un sostituto, c’è la volontà di valorizzare il gruppo che ha fatto bene fino a questo momento, conquistando anche la seconda stella.

Già a partire da giugno prossimo, però, tante cose potrebbero cambiare e praticamente ogni reparto potrebbe essere coinvolto in una mini rivoluzione, che riguarderà soprattutto le seconde linee – ugualmente importanti in un calendario ricco e congestionato di impegni.

Anche l’attacco è finito sotto osservazione, e non da poco tempo, visto che i contratti di Correa e Arnautovic scadranno a giugno prossimo e qualche perplessità inizia a emergere anche su Taremi, reo di non aver portato il bottino di gol che ci si aspettava. Diversi nomi circolano già in ottica estiva e un altro potrebbe essere accostato all’Inter già nei prossimi giorni. Attualmente gioca in Spagna, ma è un diretto rivale del Milan.

Abel Ruiz proposto all’Inter: la risposta del club nerazzurro

Oggi le milanesi sono impegnate in Champions League. Se l’Inter se la vedrà con lo Sparta Praga in un appuntamento che non può sbagliare, anche il Milan ha un impegno decisivo contro il Girona, e Conceicao pretende tre punti per continuare a sognare la coppa dalle grandi orecchie.

Proprio nel Girona, gioca un attaccante che non ha avuto grande risalto in questa stagione, ma le cui qualità sono indiscutibili, almeno in determinati contesti. Stiamo parlando di Abel Ruiz, spagnolo di 24 anni, che quest’anno ha giocato 15 partite nella Liga – ma diverse solo da subentrante – e ha realizzato tre gol.

Il Girona l’ha blindato con un contratto fino al 2029, ma in alcuni discorsi gli intermediari l’hanno proposto anche all’Inter, visto la necessità di una quarta punta e l’impatto che può avere Abel Ruiz come subentrante. Marotta e Ausilio, però, per quel ruolo pensano a Francesco Pio Esposito e comunque preferirebbero affiancare un profilo diverso agli altri interpreti in attacco, un calciatore più simile a Correa. Il matrimonio, quindi, non s’ha da fare, anche se l’operazione in estate non costerebbe più di 10 milioni di euro.