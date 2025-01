DIRETTA Sparta Praga-Inter, Inzaghi con l’undici migliore: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match di Champions

L’Inter di Simone Inzaghi affronta lo Sparta Praga nella settima giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo dello Sparta Praga in Repubblica Ceca in una gara valida per la settima giornata della fase a girone unico di Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono distanziate in classifica di nove punti e ventidue posizioni che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Hernandez.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che sono reduci dalla vittoria in Serie A contro l’Empoli, vogliono tornare al successo anche in campo europeo dopo il ko subito contro il Bayer Leverkusen nell’ultimo turno dello scorso anno. L’obiettivo è quello di centrare tre punti per restare tra le prime otto posizione della graduatoria unica e qualificarsi così direttamente agli ottavi di finale. Per i granata di Lars Friis, terzi in classifica nel loro campionato, fermo da metà dicembre per la pausa invernale, sono costretti a vincere per tenere vive le speranze di raggiungere il 24esimo posto che vale i playoff.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due squadre risale alla Europa League del 2016, quando i meneghini allora allenati da De Boer furono sconfitti con il risultato di 3-1, con il gol di Palacio. Interlive.it vi offre il match dello ‘Stadion Letnà’ tra Sparta Praga e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SPARTA PRAGA-INTER

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadlek, Kairinen, Rynes; Laci; Birmancevic, Olatunji. All.: Friis

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Hernandez (SPA)