Inter, arriva la batosta: maxi squalifica a Calhanoglu

Non arrivano buone notizie per il turco. Oltre all’infortunio, il turco ora potrebbe subire a breve una stangata importante per la vicenda ultras

Per Calhanoglu non è un periodo positivo. Il turco è fuori ormai da qualche settimana a causa dell’ennesimo infortunio (per lui previsto il rientro a febbraio ndr), ma potrebbe presto fermarsi ancora una volta a causa di una squalifica. Le indagini della Procura federale sulla vicenda ultras sono ormai agli sgoccioli e presto dovrebbero arrivare i deferimenti.

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni inizieranno le audizioni a Roma per sentire tutti i tesserati coinvolti in questa vicenda e chiarire la sua posizione. Una volta terminati i colloqui, si procederà con i deferimenti ed eventualmente la squalifica. In casa Inter quello che rischia di più è Calhanoglu. Per il turco possibile una maxi squalifica a causa dei suoi contatti con gli ultras nerazzurri.

La posizione del turco

La posizione del turco non è sicuramente delle migliori. Il centrocampista ha ammesso di aver avuto diversi incontri con Ferdigo anche sconsigliato dall’Inter. Una situazione che, se confermata, porterà ad una squalifica per Calhanoglu per aver violato l’articolo 25 della Giustizia Sportiva. L’ultima parola, comunque, spetterà a Chinè e vedremo quale sarà la sua decisione anche dopo aver sentito il giocatore nerazzurro.

Cosa rischia Calhanoglu

Al momento siamo nel campo delle ipotesi. La Procura Federale nei prossimi giorni ascolterà Calhanoglu e la sua versione sarà fondamentale per chiudere un capitolo che ormai va avanti da diverso tempo. La squalifica, stando a quanto detto agli inquirenti, sembra essere certa. Gli incontri con Ferdigo ci sono stati e, di conseguenza, anche la violazione dell’articolo 25 della Giustizia Sportiva. Ora bisognerà capire la mano dura di Chinè.

Le prime ipotesi parlano di una squalifica che non dovrebbe superare le 3 o le 4 giornate. Si tratta comunque di una stangata importante se si pensa all’importanza di Calhanoglu nel mondo di giocare di Inzaghi e il fatto che i nerazzurri sono destinati a lottare fino alla fine per lo Scudetto. Uno stop che, quindi, potrebbe avere un peso nella corsa al titolo.

Naturalmente ad Appiano Gentile si spera che la mano sia meno pesante anche per consentire al calciatore di poter dare una mano alla squadra nella seconda parte della stagione. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e, soprattutto, le tempistiche di questa squalifica visto che ancora non si conoscono

Calhanoglu rientra in campo a febbraio

In attesa di capire le decisioni sulla vicenda ultras, Calhanoglu prosegue il suo recupero dall’ultimo infortunio. La volontà è quella di provare ad essere pronto, almeno per la panchina, per il derby contro il Milan, ma le sue condizioni dovranno essere valutate attentamente per non dover fare i conti con una ricaduta.