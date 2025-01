Inzaghi lancia un messaggio all’Inter dopo la Sparta: doppio annuncio su Asllani

L’Inter ha superato l’ostacolo Sparta Praga e ora è vicina alla qualificazione tra le prime otto in Champions League: Inzaghi ha parlato dopo il match

Non era una serata facile per l’Inter, che doveva fare i conti con una trasferta fredda e complicata, e soprattutto con uno Sparta Praga insidioso. I nerazzurri si sono fatti andare bene, anzi benissimo, un’altra vittoria europea di misura (e divorandosi diversi gol nella ripresa), un risultato che avvicina parecchio la Beneamata a un piazzamento di pregio tra le prime otto.

Infatti, basterà anche solo un pareggio contro il Monaco per avere la matematica certezza di avercela fatta, altrimenti bisognerà guardare i risultati delle altre, ma con il rischio di essere beffati proprio alla fine. Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la partita, non nascondendo la soddisfazione per una vittoria comunque pesante nell’economia della competizione.

“Siamo vicini a un grande risultato, un risultato fatto di grandissime prestazioni. Ci manca un punto ma abbiamo il destino nelle nostre mani”, ha iniziato l’allenatore sottolineando il suo orgoglio per la partita condotta dai nerazzurri e per la concentrazione mostrata. L’ex Lazio ha evidenziato che “servivano determinazione e concentrazione”, anche se poi ha ammesso: “Avremmo dovuto segnare il secondo perché abbiamo creato tante situazioni“.

Inzaghi in difesa di Asllani: “Ci può stare sbagliare qualche partita”

In studio si parla anche della partita fatta da Asllani e si sottolinea come spesso sia stato oggetto di critiche un po’ troppo pesanti rispetto al suo contributo: “Sono d’accordo, Asllani sta facendo ottime cose – ha risposto Inzaghi”.

E, nel ricordare che nel suo ruolo ha davanti un certo Hakan Calhanoglu, il tecnico ha detto: “Sta lavorando bene, si fa sempre trovare pronto, poi ci può stare sbagliare qualche partita. Non ha mai mollato, si impegna sempre tantissimo. Oggi, senza l’ammonizione, l’avrei lasciato in campo per tutti e 90 i minuti, perché lo vedo lucido e centrato. Sa che ha la fiducia mia e della società, ci puntiamo molto“. Anche lo spettro di una cessione può essere allontanato.