Sparta Praga-Inter, bufera contro Inzaghi: “Degli scappati di casa”

L’Inter si sta giocando un bel pezzo di qualificazione tra le prime otto contro lo Sparta Praga: non manca una critica a Inzaghi

In questo momento, resiste il vantaggio dell’Inter contro lo Sparta Praga, con i nerazzurri che hanno avuto diverse occasioni per chiudere la partita negli ultimi minuti, ma non le hanno sfruttate. In realtà, le cose non sono state sempre facile per la squadra nerazzurra, che ha dovuto fare i conti con l’inizio di ripresa furente dei padroni di casa, che hanno provato a restare in partita.

Ciò ha provocato anche un po’ di impazienza in diversi tifosi, che invece avrebbero voluto un approccio diverso da parte degli ospiti, soprattutto dopo aver sbloccato la partita piuttosto presto con Lautaro Martinez. Anche perché in molti giudicano lo Sparta Praga un avversario che non è proprio impossibile rispetto alla forza dei nerazzurri, addirittura “degli scappati di casa”.

Ci complichiamo la vita da soli — Andrea ⭐⭐ (@Andre_Inter4) January 22, 2025

Stiamo trasformando degli scappati di casa in una squadra di calcio per via di un approccio alla gara arrogante (noi siamo l’Inter) e superficiale…#ChampionsLeague — 𝓖𝓲𝓪𝓷 ✭✭ (@GianLeopold) January 22, 2025

Molti utenti hanno sottolineato senza troppi dubbi che si sarebbero aspettati di vedere di più, magari subito il gol che avrebbe chiuso il match.

Ondata social per Dumfries: il (quasi) gol fa impazzire i tifosi

La seconda rete dell’Inter, in realtà, sarebbe anche arrivata, ma è stata annullata per un fuorigioco millimetrico di Federico Dimarco. Il gol, neanche a dirlo, l’aveva segnato Denzel Dumfries, all’ennesima marcatura nel 2025.

I tifosi, prima e durante la valutazione del Var, avevano già iniziato a inneggiarlo per l’ennesimo lampo offensivo che avrebbe rasserenato un nervoso Inzaghi in panchina.

comunque nonostante il fuorigioco dumfries è incredibile quest’anno — GioGio :): ⭐️⭐️ (@wjnnjpeg) January 22, 2025

Dumfries è il vero bomber dell’Inter — Biagio (@xFister) January 22, 2025

C’è chi l’ha definito “un vero idolo” e che ha sottolineato che in questo momento “è il vero bomber dell’Inter“, come potete leggere nei tweet che vi abbiamo proposto. Alla fine, la rete è stata cancellata, ma non la stima dei tifosi per l’olandese e qualche errore di troppo in campo. E in molti se la sono presi anche con l’allenatore per aver sostituito Dumfries con Darmian: insomma, l’avrebbero voluto ancora sul terreno di gioco.