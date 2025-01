Dall’Inter al Milan, accordo raggiunto: debutto nel derby

Accostato anche all’Inter, è in arrivo a Milano, ma non per giocare in nerazzurro… potrebbe scendere in campo nel derby

Alla fine, tutto è pronto, e l’affare può dirsi concluso. Presto, il giocatore sarà in Italia per le visite mediche e per la firma. Il Milan si aggiudica quindi le prestazioni di un nome di spessore. Si parla di un prestito con diritto di riscatto non obbligatorio, con stipendio coperto per metà dai rossoneri fino a giugno.

Arrivato al City nel 2017 per un prezzo vicino ai 55 milioni di euro, il forte terzino destro esce a trentaquattro anni, dopo sette stagioni da protagonista. Ora si unirà in prestito al Milan, approcciandosi per la prima volta a un campionato diverso dalla Premier.

Quest’anno, Kyle Walker, che in tanti giudicano solo un lontano parente del terzino di grande tecnica e sostanza che ha coperto la fascia destra con il Tottenham-Hotspur, lo Sheffield United, il Queens Park Rangers, l’Aston Villa e il Manchester City, ha trovato meno spazio in campo, ed è stato spesso indicato come uno dei peggiori in campo e dei responsabili dei troppi goal subiti.

Walker era stato accostato anche all’Inter dal The Sun. Ma è difficile pensare che i nerazzurri possano mai averlo preso in considerazione: il terzino inglese è per età, caratteristiche e ingaggio fuori target per Oaktree e la dirigenza.

Accordo Milan-City: Walker arriva a Milano nel derby

L’intesa tra il Manchester City e i rosso neri è stata raggiunta già qualche giorno fa, ma la partenza del classe 1990 per l’Italia è più volte slittata. Pare che si siano infatti stati problemi con l’ottenimento del permesso di soggiorno. Documento indispensabile per completare il trasferimento.

Dunque, il terzino si allenerà con i nuovi compagni solo la prossima settimana. Difficilmente potrà assistere da tesserato alla trasferta di Champions sul campo della Dinamo Zagabria. Per il derby contro l’Inter, però, dovrebbe già esserci. E, chissà, magari partirà titolare, come non ha fatto con la maglia del City, nella finale di Champions del 10 giugno 2023. In quella gara, Walker entrò solo all’83’, quando il risultato era già sull’1-0 per gli inglesi.

Quella del 2022-23, però, è stata forse la stagione migliore in assoluto per Walker, che infatti fu selezionato nella squadra ideale del torneo della UEFA Champions League. E sembrava che potesse essere anche la sua ultima in Inghilterra: diverse voci lo davano vicinissimo al Bayern Monaco, come elemento fortemente richiesto dall’allora allenatore Thomas Tuchel.

Alla fine, il terzino è rimasto al City, firmando anche un prolungamento di contratto fino al 2026. Ma proprio con la nuova stagione, Walker ha cominciato a rendere meno, a essere meno veloce e forte. Per esperienza e tecnica, rimane comunque un nome di grande qualità. Difensivamente, il Milan ha preso quindi un ottimo elemento, bravo nei contrasti, negli uno-contro-uno, nelle sovrapposizioni e nella lettura del gioco.

Non tutti i tifosi lo rimpiangeranno, proprio alla luce delle sue ultime prestazioni non sempre eccellenti. Sui social, tanti supporter dei Citizen lo stanno salutando con affetto, ringraziandolo per tutto ciò che ha dato. Altri stanno gioendo, contenti di non averlo più in squadra…

The Man City team when Kyle Walker announced he was leaving 😭😭pic.twitter.com/vOUd8MTiY3 — 𝐆𝐚𝐣 ✯ (@utdgaj) January 22, 2025

Manchester City without Kyle Walker. pic.twitter.com/pBEsPzoTcG — Danis (@DanisThecityfan) January 22, 2025

I più equilibrati, invece ricordano gli otto anni di storia condivisa, le sei Premier League vinte, la Champions, e le partite in cui ha fermato Mbappé o Neymar.