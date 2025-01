Sta stupendo la Serie A, Marotta è pronto a riportarlo all’Inter

L’Inter resta molto attiva sul mercato. Tra i tanti profili seguiti in Serie A c’è anche quello di un ex nerazzurro

Un mercato di gennaio sorprendentemente ricco di notizie per l’Inter con i nerazzurri che lavorano già in vista della prossima stagione.

La possibile cessione di Buchanan non prelude a nuovi arrivi nei prossimi dieci giorni nei quali l’Inter proseguirà nei contatti con Newell’s Old Boys e Dinamo Zagabria per Tomas Perez e Petar Sucic, due possibili obiettivi per rinforzare la mediana, in particolare per il ruolo di vice Calhanoglu con Asllani a rischio cessione nonostante le ultime prestazioni più convincenti e la fiducia ribadita da Inzaghi nel post partita di Praga.

Giovani di talento già pronti e da valorizzare in nerazzurro, Perez e Sucic rientrano nel target di OakTree sui nuovi acquisti di mercato. Un nuovo corso che sarà seguito anche per i futuri rinforzi nel reparto offensivo nel quale i nerazzurri interverranno per sostituire Correa e Arnautovic, certi dell’addio a fine stagione con il contratto in scadenza che non sarà rinnovato.

L’Inter segue un ex nerazzurro: può essere l’alternativa a Arnautovic

Per sostituire Arnautovic, l’Inter potrebbe puntare su un attaccante che come l’austriaco proviene dal Bologna e ha avuto già una precedente esperienza in nerazzurro. Si tratta di Jens Odgaard, l’attaccante danese che ha totalizzato finora 21 presenze e 4 gol nella seconda stagione con gli emiliani.

Non tutti forse lo ricordano ma Odgaard è stato l’attaccante dell’Inter Primavera che nella stagione 2017-18 vinse campionato, Supercoppa e torneo di Viareggio. L’Inter spese 5 milioni per acquistarlo dal Lyngby. Odgaard non ha esordito in prima squadra e venne ceduto subito al Sassuolo nell’ambito della trattativa che ha portato Matteo Politano in nerazzurro.

Da allora, nella carriera di Odgaard ci sono state altre cinque squadre ovvero Lugano, Pescara, Heerenveen, RKC Waalwijk e Az Alkmaar. Esperienze che l’hanno formato e reso un attaccante con le potenzialità per ambire a un top club. Abile nel gioco aereo, Odgaard può far comodo all’Inter anche per le spiccate capacità di verticalizzazione della manovra che Inzaghi sta cercando anche da Taremi, finora con risultati non soddisfacenti.

La valutazione dell’attaccante danese è di circa 10 milioni. Il nome di Odgaard potrebbe aggiungersi ai contatti di mercato tra Inter e Bologna con i nerazzurri interessati anche al collega di reparto Santiago Castro. Il club emiliano, invece, può essere quello scelto dall’Inter per cedere in prestito Francesco Pio Esposito in Serie A prima di riportarlo in nerazzurro nel 2026. Inter che ha anche un diritto di recompra su Fabbian esercitabile entro il prossimo giugno.