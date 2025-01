Taremi dall’Inter al Milan: scambio immediato di prestiti

Conceicao ha chiesto una punta, e il suo ex pupillo al Porto potrebbe essere un piano B assai gradito; si può fare uno scambio

Il Milan proverà ancora a farsi sotto con il Feyenoord per scippargli Santiago Gimenez: il messicano è il profilo al momento più gradito alla dirigenza e allo staff tecnico. Costa tuttavia parecchio (intorno ai 40 milioni), ha altri club interessati alle sue prestazioni (West Ham, Marsiglia e Newcastle) e non è stato mai stato messo formalmente sul mercato dagli olandesi.

Verosimilmente, i rossoneri continueranno a provarci per altri tre o quattro giorni, dopodiché diventerà fondamentale pensare a un’alternativa. Sergio Conceicao sa di non poter continuare a sfruttare solo Morata, Abraham e Jovic (da poco reintegrato in rosa).

C’è anche chi non esclude che l’allenatore portoghese possa chiedere ai suoi nuovi dirigenti di fare un tentativo per il suo fedelissimo al Porto: Mehdi Taremi. Suona complicato, anche perché l’Inter non ha intenzione di vendere l’iraniano, che nonostante i numeri non troppo incoraggiati, è la prima scelta in panchina per sostituire i titolari d’attacco.

I rossoneri però giocare d’ingegno e presentare all’Inter una proposta di scambio anche di soli prestiti. Per avere Taremi, obiettivo più volte ricercato e sfiorato in passato, i rossoneri potrebbero anche essere pronti a sacrificare uno dei propri esuberi di rilievo. Per esempio Loftus-Cheek…

Taremi non parte: no allo scambio con il Milan

C’è anche chi si è spinto ancora più in là, immaginando un incastro di mercato assai fantasioso: una prospettiva oggi impossibile ma che, per molti versi, potrebbe anche rivelarsi suggestiva.

Lo scambio in questione riguarderebbe Morata-Taremi. Simone Inzaghi, lo sappiamo, è sempre stato un estimatore dello spagnolo. Con Morata in rosa avrebbe una punta che si sposa perfettamente con il suo gioco… Al Milan, Alvaro Morata non ha completamente deluso ma ha fatto molto meno di quanto era lecito aspettarsi. E, con l’arrivo di Sergio Conceicao sembra pure che l’ex Juventus sia diventato improvvisamente meno prezioso dal punto di vista tattico.

Taremi, in rossonero, ritroverebbe il suo vecchio mentore. Inoltre, il Milan avrebbe lo spazio salariale per affondare per Gimenez… Ecco, di fronte a una simile possibilità, l’Inter potrebbe farci anche un pensierino, anche se Morata non è un nome che troverebbe l’approvazione di Oaktree. La prospettiva di uno scambio con Loftus-Cheek, invece, appare da subito impossibile: l’Inter rifiuterebbe senza alcun tipo di esitazione.

La situazione del persiano e il pensiero di Inzaghi

Taremi sta faticando, è oggettivo. Oltre a incidere poco in termini di goal, sembra anche meno brillante dal punto di vista fisico. Meno reattivo, meno conscio delle proprie qualità tecniche e dalla propria esperienza.

Inzaghi cerca di lodarlo a ogni occasione, quasi per incoraggiarlo. L’altro giorno, un ex grande attaccante nerazzurro, ha fotografato bene la situazione.Jurgen Klinsmann, interrogato dalla Gazzetta sulla particolare situazione di Mehdi Taremi, l’ex Inter ha detto che ci vorrebbe una grande serata per ritrovare fiducia e coraggio. “Un attaccante deve provare a tirare o a segnare. Taremi manca di fiducia… forse ha accettato l’idea di stare dietro a Lautaro e Thuram.”

Se fosse davvero così, sarebbe grave. Ma ora l’iraniano è comunque un giocatore importante per l’Inter. Cederlo significherebbe trovare un’alternativa pronta, che sul mercato non c’è.