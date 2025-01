Adani fa il nome del sostituto di Correa: colpo spaziale in Serie A

L’Inter intensifica i sondaggi per il fantasista offensivo, può esser lui il sostituto ideale di Correa dopo la partenza estiva. Ecco il punto della situazione per Adani

La stima nutrita da Simone Inzaghi nei confronti di Joaquin Correa potrà pur durare per sempre, ma ciò che andrà a fare la differenza fra permanenza e addio sarà soprattutto l’atteggiamento del calciatore ed il suo ruolo in squadra.

Questo non è variato affatto negli scorsi mesi: resta e resterà un profilo in esubero, destinato cioè ad altri lidi alla scadenza del suo contratto. Al suo posto, tralasciando per un momento tutti i discorsi ed i possibili incastri con l’altra faccenda che vede protagonista Marko Arnautovic, l’Inter è già all’opera per regalare al tecnico il sostituto ideale.

Dagli ultimi sondaggi fa breccia con insistenza il nome di Nico Paz, per l’ennesima volta. Questa potrebbe esser quella buona, però, perché il fantasista spagnolo risulta davvero parte di un progetto più ampio. I nerazzurri continueranno a monitorarlo nel corso delle settimane che verranno e con ogni probabilità proveranno l’affondo definitivo in prossimità della sessione estiva di mercato. Ecco cosa ha raccontato Lele Adani a tal proposito.

Nico Paz fa breccia all’Inter, Adani: “Giocatore ideale dopo Correa”

Il Como, attualmente detentore delle prestazioni di Paz, non potrà certo tirarsi indietro dallo stringere accordi con un top club. A meno di un clamoroso inserimento del Real Madrid che, dal canto suo, vanta del diritto di recompra fissato sui 9 milioni di euro (destinati a salire dopo due anni trascorsi dall’accordo, ndr).

Tale scenario pro Inter stuzzica le fantasie di Adani, ex calciatore ed opinionista da sempre vicino alla causa nerazzurra, il quale in un intervento sul proprio canale Twitch ‘Viva El Futbol’ ha promosso l’affare Paz, un’altra volta ancora.

Tanto basta per scuotere le coscienze ed investire nel concreto su di lui: “È un giocatore unico, fattore determinante in una partita. A mio parere, potrebbe entrare all’Inter nel momento in cui esce Correa. Variare il reparto inserendo uno come Paz sarebbe stupendo. È un giocatore da Inter”, ha ammesso il grande ex.

Quindi ha aggiunto un’ultima considerazione: “Correa è una seconda punta che gioca dietro quella principale, oltre al fatto che ha messo poco spesso piede in campo. Paz starebbe benissimo nelle rotazioni offensive”.