Addio Frattesi, l’Inter si cautela: tre colpi per 60 milioni

La partenza di Davide Frattesi potrebbe portare l’Inter a investire in entrata: si pianificano tre colpi per 60 milioni di euro

Il futuro del centrocampista nerazzurro resta in bilico a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Non è stata una sessione semplice da gestire per i nerazzurri e per il ragazzo, visto che i continui rumors, il mal di pancia e l’opzione Roma sono stati quasi ossessivi durante impegni molto importanti per la squadra.

Qualcosa potrebbe ancora sbloccarsi dopo il Monaco, ma un caso vero e proprio non esiste, dato che l’Inter ha bisogno della mezzala e lui è totalmente focalizzato nel progetto, anche se vorrebbe giocare di più. In ogni caso, se l’operazione non dovesse riuscire già a gennaio, potrebbe decollare a giugno, in questo caso con molti più margini di riuscita.

Marotta e Ausilio non starebbero a guardare e non accetterebbero il ridimensionamento della rosa, piuttosto andrebbero a cercare un sostituto di primo piano che potrebbe integrarsi al meglio nel ruolo di subentrante e non abbasserebbe le alternative a disposizione di Simone Inzaghi. E non solo, perché con l’incasso l’Inter potrebbe sistemare anche altri ruoli.

Tre colpi per l’Inter in caso di partenza di Frattesi

I nerazzurri, infatti, hanno l’intenzione di muoversi in maniera mirata e programmata per il calciomercato di giugno, cogliendo le occasioni che si presenteranno in estate. Di base, il tesoretto che si spera di ottenere dall’addio di Frattesi ammonta a 40-45 milioni, a cui vanno aggiunte delle cessioni minori e gli addii a parametro zero di Arnautovic e Correa, che porteranno un risparmio importante sotto il profilo degli ingaggi.

Oltre al sostituto naturale dell’ex Sassuolo, si dovrà intervenire anche sulla difesa e acquistare un difensore puro, un profilo giovane e che possa subito integrarsi nella difesa a tre. Un terzo colpo, invece, dovrebbe essere portato a termine in attacco. Piace Jonathan David, ma non è semplice arrivare al canadese.

Il sogno, già per la prossima sessione di mercato, resta Nico Paz, un talento che non farebbe alcuna fatica a inserirsi e che sta già mostrando a più riprese le sue qualità in Serie A. Certo, c’è di mezzo il Real Madrid e non è semplice arrivare a una conclusione positiva della trattativa.