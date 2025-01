Clamoroso Sinner: decisione UFFICIALE sulla finale

L’altoatesino per il secondo anno consecutivo conquista l’ultimo atto degli Australian Open. E nelle scorse ore è stata comunicata una scelta importante

Da Melbourne a… Melbourne. La scalata di Sinner verso il primo posto del ranking ATP è iniziato proprio dall’Australian Open dello scorso anno. Un primo Slam che ha dato Jannik maggiore sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. E 365 giorni dopo la situazione non è assolutamente cambiata.

L’altoatesino è ancora lì, a giocarsi la conferma del titolo. Una partita non facile visto che di fronte troverà forse l’unico in grado di poterlo mettere in grande difficoltà: Zverev. Il tedesco in questi mesi è cresciuto in maniera molto importante e potrà sfruttare anche una semifinale più corta contro Djokovic a causa del ritiro del serbo.

Ma Jannik in passato ha dimostrato di poter riuscire comunque a recuperare in fretta e per questo motivo ci attendiamo una partita sicuramente equilibrata e destinata ad essere decisa dai singoli dettagli.

Sinner-Zverev: i precedenti

Il tedesco è sicuramente uno dei tennisti che ha messo più in difficoltà il nostro Jannik. Sono solamente due le vittorie dell’altoatesino nei sei incontri e quindi ci vorrà il miglior Sinner per riuscire a confermare il titolo conquistato all’Australian Open dello scorso anno.

Sinner in finale: la decisione è ufficiale

Jannik Sinner ogni partita porta milioni di persone davanti alla televisione e il suo approdo in finale ha portato a prendere una decisione molto importante in vista della finale. Una scelta che era nell’aria, ma naturalmente bisognava aspettare l’ufficialità. E questa è arrivata nelle scorse ore.

La sfida tra l’italiano e Zverev sarà tramessa in chiaro sul Nove in diretta. Una scelta che conferma la volontà di far vedere a tutti una partita che porterà Sinner ancora di più nella storia. C’è sicuramente grande attesa e per capire cosa succederà domani, ma siamo certi che Jannik proverà a dare una soddisfazione importante agli italiani.

Naturalmente di fronte, come spiegato in precedenza, c’è un avversario molto ostico. Zverev è sempre stato una sorta di bestia nera per Jannik, ma l’ultima sfida sorride al nostro altoatesino e la volontà è quella di dare continuità a quanto fatto vedere nell’ultimo anno.

L’orario di Sinner-Zverev

Appuntamento quindi alle 9:30 di domenica 26 gennaio tra Sinner e Zverev. La sfida potrà essere vista in chiaro sul Nove oltre che, naturalmente, su ‘Eurosport’ e ‘Sky Sport’.